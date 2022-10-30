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Экспортеры в РФ заявили о готовности поставлять зерно вне сделки

Российские экспортеры заявили о готовности поставлять зерно нуждающимся странам
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Российские компании-экспортеры зерна готовы снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры. Об этом в субботу, 29 октября, заявил председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

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«Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке ранее в субботу после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям в Севастополе. Как сообщило Минобороны России, подготовку к теракту курировали британские специалисты.

По словам первого заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, российская сторона запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой Украины, осуществленной при поддержке британских специалистов, на корабли Черноморского флота.

О временной приостановке сделки российская сторона официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша. Соответствующее уведомление получил и координатор ООН при Совместном координационном центре (СКЦ) и передал их представителям Турции и Украины.

Как заявил турецкий эксперт-международник, профессор Месут Хаккы Джашин, турецкая сторона в ближайшие дни предпримет усилия по спасению зерновой сделки, которая оказалась на грани срыва. Кроме того, он посчитал, что ООН должна начать предпринимать активные действия по урегулированию проблемы.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также в субботу заявил, что разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему зерновой сделки пока не планируется.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. Она назвала методами Киева для того, чтобы получить деньги и оружие, теракты, ядерный шантаж, убийства.

Кроме того, возложили ответственность за срыв зерновой сделки на Киев и читатели французской газеты Le Figaro. Пользователи отметили, что Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. Платить, добавил он, придется жителям Африки.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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