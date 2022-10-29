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Общество
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь

Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Песков: разговора Путина и Эрдогана пока не планируется
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 октября заявил, что разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируется.

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«Пока нет», — сообщил Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, не планируется ли на фоне приостановки участия России в зерновой сделке телефонный разговор Путина и Эрдогана.

29 октября стало известно, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на корабли Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе.

Сделка, как заявили в МИДе, приостановлена на неопределенный срок. Россия уже официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша о приостановке участия в зерновой сделке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине.

Утром 29 октября корабли ЧФ России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Сделка должна была действовать до 19 ноября.

21 октября Эрдоган отмечал, что нет никаких препятствий, чтобы продлить ее.

Президент Турции также указал, что, по данным на 20 октября, в рамках инициативы черноморского зернового коридора 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн т зерна и другого продовольствия. Известно, что 62% грузов из украинских портов отправились в Европу, 19,5% — в Азию, 13% — в Африку и 5,3% — на Ближний Восток.

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