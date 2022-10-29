Читатели Le Figaro обвинили Киев в срыве зерновой сделки

Приостановка Москвой зерновой сделки является логичным ответом на атаки Киева на Севастополь. Такое мнение высказали в субботу, 29 октября, читатели французской газеты Le Figaro.

По мнению пользователей, Украина виновна в срыве соглашения.

«Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна», — написал пользователь под ником Anou-Nimat.

Комментатор toutou обвинил «западников» в том, что они предпринимают всё, чтобы продолжилось противостояние, и не хотят мира.

«ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению Россия (вопреки санкциям ЕС) получала право свободно экспортировать свое зерно. В результате нет флота для перевозки российской пшеницы. Это обычная недобросовестность диктаторов ЕС», — посчитал Grand largue.

Ранее в этот день стало известно о приостановке зерновой сделки в связи с тем, что Москва не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в ней. Во внешнеполитическом ведомстве назвали терактом действия украинских вооруженных сил, направленные против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора.

В субботу корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как уточнили в Минобороны РФ, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадавших в результате атаки нет.

По словам первого заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, российская сторона запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой Украины, осуществленной при поддержке британских специалистов, на корабли Черноморского флота.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.