Реклама
Прямой эфир
Мир
Французский политик потребовал не давать Украине решать судьбу мира
Мир
Bloomberg узнало об убытках авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России
Мир
На Украине сообщили о переговорах с членами НАТО для вступления в альянс
Спорт
Гол Медины принес ЦСКА победу над «Локомотивом» в матче РПЛ
Мир
Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Мир
Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда ЧФ
Мир
В Modern Diplomacy указали на подготовку Польши к захвату Западной Украины
Мир
Захарова заявила о незаинтересованности Киева в продовольственной безопасности в мире
Мир
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара
Мир
В Италии прошли митинги против антироссийских санкций
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»

Читатели Le Figaro обвинили Киев в срыве зерновой сделки

Читатели Le Figaro назвали Украину виновной в приостановке зерновой сделки
0
Фото: TASS/EPA/SEDAT SUNA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приостановка Москвой зерновой сделки является логичным ответом на атаки Киева на Севастополь. Такое мнение высказали в субботу, 29 октября, читатели французской газеты Le Figaro.

Пшеничный демпинг: зерно с Украины затопило европейский рынок
Фермеры в Польше, Болгарии и Франции взбунтовались против обрушившей цены сельхозпродукции

По мнению пользователей, Украина виновна в срыве соглашения.

«Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна», — написал пользователь под ником Anou-Nimat.

Комментатор toutou обвинил «западников» в том, что они предпринимают всё, чтобы продолжилось противостояние, и не хотят мира.

«ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению Россия (вопреки санкциям ЕС) получала право свободно экспортировать свое зерно. В результате нет флота для перевозки российской пшеницы. Это обычная недобросовестность диктаторов ЕС», — посчитал Grand largue.

Ранее в этот день стало известно о приостановке зерновой сделки в связи с тем, что Москва не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в ней. Во внешнеполитическом ведомстве назвали терактом действия украинских вооруженных сил, направленные против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора.

В субботу корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как уточнили в Минобороны РФ, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадавших в результате атаки нет.

По словам первого заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, российская сторона запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой Украины, осуществленной при поддержке британских специалистов, на корабли Черноморского флота.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022