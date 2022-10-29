Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда ЧФ

Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с атакой Украины, осуществленная при поддержке британских специалистов, на корабли Черноморского флота (ЧФ). Об этом 29 октября сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой «черноморской инициативы», <...> Россия приостанавливает свое участия в ней. Кроме того, мы запросили на <...> 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету», — написал дипломат в Telegram-канале.

Ранее, 29 октября, в Минобороны России сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Она осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове (Николаевская область, Украина).

После этого Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша о приостановке участия в зерновой сделке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. Поэтому, по ее словам, терактами и ядерным шантажом они готовы напоминать о себе.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты Пострадавших не было. Судоходство уже восстановлено. Вместе с тем, днем Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.