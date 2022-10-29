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Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда ЧФ

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с атакой Украины, осуществленная при поддержке британских специалистов, на корабли Черноморского флота (ЧФ). Об этом 29 октября сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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«В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой «черноморской инициативы», <...> Россия приостанавливает свое участия в ней. Кроме того, мы запросили на <...> 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету», — написал дипломат в Telegram-канале.

Ранее, 29 октября, в Минобороны России сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Она осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове (Николаевская область, Украина).

После этого Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша о приостановке участия в зерновой сделке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. Поэтому, по ее словам, терактами и ядерным шантажом они готовы напоминать о себе.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты Пострадавших не было. Судоходство уже восстановлено. Вместе с тем, днем Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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