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Эксперт спрогнозировал попытку Турции спасти зерновую сделку

Эксперт Месут Хаккы Джашин считает, что в ближайшие дни Турция предпримет усилия по спасению зерновой сделки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Турция в ближайшие дни предпримет усилия по спасению зерновой сделки, которая оказалась на грани срыва после того, как Москва приняла решение приостановить ее. Об этом в субботу, 29 октября, заявил турецкий эксперт-международник, профессор Месут Хаккы Джашин в эфире телеканала А Haber.

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«Россия права в защите своих интересов. Думаю, ближайшие дни будут критическими для судьбы сделки по зерну, и следует ожидать активного диалога президентов Турции и России», — сказал он.

Эксперт считает, что ООН должна начать предпринимать активные действия по урегулированию проблемы.

Кроме того, он отметил, что ООН необходимо принять усилия для решения вопроса с вывозом из России сельхозпродукции и удобрений в бедные страны. Так как организация является участником продуктовой сделки

Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Позже в Минобороны России сообщили, что подготовку к теракту курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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