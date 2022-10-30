МИД РФ ожидает совещания в ООН для обсуждения дальнейших шагов по зерновой сделке
Решения по зерновой сделке со стороны России будут уместны только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН. Об этом 30 октября журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
«В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, [дальнейшие решения будут] только после того, как станут известны все подробности», — заявил Руденко.
Он также добавил, что Россия уже созвала Совет Безопасности ООН, где будет обсуждаться тема зерновой сделки. Только по итогам этой встречи можно будет говорить о дальнейших шагах, резюмировал Руденко.
29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.
В Минобороны подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.
Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.