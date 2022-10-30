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МИД РФ ожидает совещания в ООН для обсуждения дальнейших шагов по зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Руденко: разговор о зерновой сделке уместен после прояснения обстоятельств и совещания в ООН
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Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN
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Решения по зерновой сделке со стороны России будут уместны только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН. Об этом 30 октября журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

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«В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, [дальнейшие решения будут] только после того, как станут известны все подробности», — заявил Руденко.

Он также добавил, что Россия уже созвала Совет Безопасности ООН, где будет обсуждаться тема зерновой сделки. Только по итогам этой встречи можно будет говорить о дальнейших шагах, резюмировал Руденко.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

В Минобороны подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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