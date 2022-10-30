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СКЦ провел заседание по приостановке участия РФ в зерновой сделке

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле провели заседание по приостановке участия России в зерновой сделке. Об этом сообщило 30 октября представительство ООН в СКЦ.

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Отмечается, что российская сторона оповестила СКЦ о приостановке участия в договоренностях, в том числе касаемо проведения инспекций, на неопределенный срок. При этом Россия намерена продолжить диалог с ООН и делегацией Турции в координационном центре.

«Делегация России также выразила свою готовность сотрудничать в удаленном формате по вопросам, требующим немедленного решения со стороны СКЦ», — говорится в заявлении.

Российский источник прокомментировал «Известиям» заявление представительства ООН по «зерновой сделке»: «Мы приостановили участие [в «зерновой сделке»] и официально об этом в СКЦ довели. Принятые решения без нас [если они приняты] ни к чему не обязывают».

Ранее в этот день сообщалось, что Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки.

Также в воскресенье стало известно, что официальный представитель НАТО Оану Лунгеску призвала Россию отменить свое решение о приостановке участия в зерновой сделке. Также она указала на то, что альянс поддерживает работу, проводимую в рамках сделки.

Между тем заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что решения по дальнейшей судьбе зерновой сделке со стороны России будут приниматься только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН.

В этот же день стало известно о намерениях генсека ООН Антониу Гутерриша добиться возобновления участия России в зерновой сделке. Он отметил интенсивность проводимых контактов для возвращения России к соблюдению соглашения.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России больше не место в «Большой двадцатке» (G20). При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Позже председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, российские компании — экспортеры зерна готовы снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле 22 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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