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В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке

Представитель НАТО Лунгеску: альянс призывает РФ срочно возобновить зерновую сделку
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В НАТО призвали Россию отменить свое решение о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом 30 октября пишет агентство Reuters со ссылкой на официального представителя альянса Оану Лунгеску.

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«Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, что позволит продовольствию добраться до тех, кто в нем больше всего нуждается», — заявила Лунгеску.

Страны НАТО полностью поддерживают работу, проводимую в рамках сделки, добавила она.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после произошедшей накануне атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

В Минобороны подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш уже получил от России официальное уведомление о приостановке на неопределенный срок участия в зерновой сделке.

После соответствующего решения Москвы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России больше не место в «Большой двадцатке» (G20). Президент США Джо Байден назвал решение России возмутительным. По его мнению, у РФ якобы не было никаких причин выходить из зерновой сделки. Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал РФ возобновить участие в зерновой сделке.

Между тем, как заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, российские компании — экспортеры зерна готовы снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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