Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается добиться возобновления участия России в зерновой сделке, сообщил 30 октября официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией с зерновой сделкой.

По его словам, генсек уже «проводит интенсивные контакты» для возвращения России к соблюдению соглашения.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

В Минобороны подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Кроме того, читатели польского издания Interia обрушились с критикой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака за его слова о том, что Россия якобы сама совершила террористические атаки в Крыму, чтобы выйти из зерновой сделки и шантажировать западные страны.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.