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Поляки раскритиковали главу офиса Зеленского Ермака за ложь о зерновой сделке

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Читатели польского издания Interia обрушились с критикой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака за его слова о том, что Россия якобы сама совершила террористические атаки в Крыму, чтобы выйти из зерновой сделки и шантажировать западные страны.

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«Бандеровцы, видать, сошли с ума. Сначала говорили, что русские обстреливали АЭС, которую они сами контролируют, потом что они атаковали собственный Крымский мост, а теперь говорят, что российские войска обстреляли свой Черноморский флот, что бред. Украинцы считают нас глупцами», — написал пользователь Logic.

«Да-да, именно Россия совершила террористическую атаку на собственные корабли с целью уничтожить радиолокационную станцию на фрегате «Макаров» и повредить тральщик», — саркастично отметил fgh.

«Русские снова напали на себя! Вы в курсе, что практически вся информация о том, что происходит на Украине, является ложной?» — написала sova.

«Что, опять, по мнению СБУ, Россия сама себя обстреляла? Хватит уже», — прокомментировал Wała Ukrainie.

«Украинскую ложь нельзя ни читать, ни слушать», — подытожил No.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Позже в Минобороны России сообщили, что подготовку к теракту курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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