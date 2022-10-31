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Путин поблагодарил отразивших атаки в Черном море моряков

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Военнослужащих, которые отбили атаки по кораблям Черноморского флота России, стоит отметить и поблагодарить за отражение всех атак. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи.

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«Та атака, которая была предпринята, безуспешная атака, но тем не менее она была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их за то, что они оказались на высоте положения, отразили все атаки», — сказал он.

Путин добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины, и это создало угрозу и для российских кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Минобороны РФ сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Черном море, поскольку Киев использует коридор безопасности, созданный в целях вывоза зерна с Украины, для ведения боевых действий против России. В ООН заявили, что готовы расследовать атаки на российские корабли в Севастополе и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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