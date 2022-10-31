Туда суда: как Россия будет контролировать зерновой коридор в Черном море

Россия после выхода из зерновой сделки не может допустить беспрепятственного прохода судов в Черном море, поэтому будет предпринимать самостоятельные меры по контролю за ними . Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ Василий Небензя. Несмотря на то что Россия приостановила выполнение соглашения, реализация сделки продолжилась — в ночь на 31 октября оставшиеся ее участники (Турция, Украина и ООН) утвердили график движения 16 судов по коридору в Черном море. Последние события не остались незамеченными на мировых рынках. Они уже выросли на 4–7% и, по мнению экспертов, в ближайшее время увеличатся еще. Однако РФ может помогать беднейшим странам, поставляя продовольствие в Африку и Азию и вне рамок стамбульских договоренностей .

Без согласия России

В ночь на 31 октября Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали график движения 16 судов по гуманитарному коридору в Черном море для вывоза зерна. Как отметили в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, 12 из них должны последовать из украинских портов, а еще четыре — направиться туда. Кроме того, три делегации договорились провести в последний день октября инспекцию 40 судов .

На первый взгляд это многообещающая новость, однако не стоит упускать тот факт, что договоренности были достигнуты без участия РФ, которая еще 29 октября вышла из зерновой сделки. Это решение Москва приняла после атак украинских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда , обеспечивавшие безопасность зернового коридора. В связи с этим российская делегация как раз и запросила заседание Совета Безопасности ООН. Впрочем, в СКЦ предусмотрительно добавили, что уведомили Москву о своих действиях .

По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, атака на Черноморский флот, по сути, ставит крест на гуманитарном измерении договоренностей , достигнутых в Стамбуле летом этого года. На фоне того, что морской гуманитарный коридор был использован в военно-диверсионных целях, Россия приняла решение о приостановке соглашения на неопределенный срок.

Туда суда_4 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля «черноморская инициатива» без нас выполняться не должна , а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают, — заявил он.

С учетом фактов злоупотребления гуманитарным коридором и того, что Черное море остается зоной боевых действий, Москва не может допустить беспрепятственного прохождения судов без досмотра с российской стороны, отметил Василий Небензя.

— Будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов , — добавил российский дипломат.

В Минобороны подчеркнули: «РФ, как основной участник указанных соглашений, не выходит из них, а приостанавливает их действие» . В сложившихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта по зерновому коридору «до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях».

Представитель РФ в ООН заявил, что Москва до конца года планирует самостоятельно поставить нуждающимся государствам 30 млн т зерновых, а с учетом нынешнего урожая этот показатель может дойти до 50 млн т . Василий Небензя выразил удивление, что в ООН не осудили атаку в Севастопольской бухте, подчеркнув, что это шаг, направленный на подрыв всей зерновой сделки. По его словам, российская сторона добросовестно выполняла свои обязательства в рамках договоренностей.

Впрочем, в международной организации выразили готовность расследовать доказательства использования «черноморской инициативы» в военных целях.

«У ООН есть обязательства по помощи сторонам в реализации этого уникального соглашения. Секретариат ООН готов расследовать вместе со странами-участницами договоренности, все представленные доказательства, если будет такой запрос», — сказал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Рука помощи

По словам Василия Небензи, Россия в ближайшее время детализирует свои подходы к реализации сделки. Как отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, если решение о дальнейшем исполнении сделки было принято без участия РФ, то и вся ответственность лежит на оставшихся трех сторонах соглашения .

— Хотя логика, с моей точки зрения, в этом есть — чтобы не застряло очередное большое количество иностранных судов и моряков в Одессе, — предположил он. — Если они считают, что мы здесь не нужны, наверное, и наша сторона будет считать, что мы не связаны обязательствами. Правда, ничего хорошего в этом нет .

Однако прогнозировать дальнейшее развитие событий сейчас пока сложно. Вопрос заключается в том, будет ли досмотр и пропуск судов осуществляться из Турции в Одессу и как Анкара станет себя вести в нынешней ситуации, добавил эксперт. По словам Александра Корбута, сейчас переговоры на этот счет будут идти достаточно интенсивно.

Вместе с тем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже успел заверить, что страна продолжит прилагать все усилия, чтобы доставлять зерно на мировые рынки . «Созданием зернового коридора мы сделали важный шаг для решения продовольственного кризиса. Благодаря вывозу с Украины 9,3 млн т зерновых на мировые рынки мы ослабили последствия продовольственного кризиса. Намерены продолжить эти усилия», — заявил он.

Решение РФ приостановить свое участие в зерновой сделке вызвало бурную реакцию по всему миру. Срочно вернуться к выполнению условий соглашения Москву призвали в ООН, Еврокомиссии и НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что контакты с ООН и Турцией по линии дипломатических и других ведомств по-прежнему ведутся . Однако пресс-секретарь президента не назвал условия возобновления сделки. « Когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема , она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», — подчеркнул он.

Как заявил «Известиям» бывший заместитель Генерального секретаря ООН, экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе, изначально сделку предложили «под надуманным предлогом», прикрываясь голодом в Африке, но в итоге груз в основном направлялся в Европу.

— Когда РФ вышла из этой сделки, никто из африканских стран негативно не прокомментировал это решение, шум подняли американцы и украинцы . Понятно, что сделка была нужна им, — считает он. — Россия готова поставить нуждающимся странам зерно, заместив таким образом украинское. Так что смысл сделки теряется.

Бывший замгенсека ООН назвал заключенное летом соглашение жестом доброй воли со стороны Москвы. Но в результате механизмы его осуществления используются украинской стороной в террористических целях , добавил он. Кроме того, суть договоренностей была поставлена под вопрос, ведь вывозимое с Украины зерно шло не в том направлении. Россия и так готова поставлять продукцию беднейшим государствам, так что восстановление сделки для Москвы не имеет смысла, добавил Сергей Орджоникидзе.

Как рассказал замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, Москва продолжит оказывать поддержку африканским государствам и после выхода из зерновой сделки . 29 октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Москва в том числе с участием Анкары готова в ближайшие месяцы безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых.

Справка «Известий» Зерновая сделка подписана 22 июля во дворце Долмабахче в Стамбуле, она предусматривает создание морских коридоров для вывоза зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. В подписании участвовали четыре стороны, однако РФ и Украина заключили соглашения с Турцией и ООН по-отдельности. Срок действия сделки — 120 дней с возможностью продления. Тогда же РФ и ООН заключили меморандум, направленный на содействие продвижению российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия этих договоренностей — три года.

Экономическая реакция

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов рассказал «Известиям», что первая реакция на отмену зерновой сделки уже есть — цены на торгах в Чикаго и Париже выросли на 4–7% . При этом пока еще действует сдерживающий фактор в виде сообщения, что судам, уже находящимся в регионе, вероятно, дадут выйти из него с зерном. Иначе рост был бы существенней, объяснил эксперт.

По его словам, в ближайшие несколько недель стоит ожидать увеличения цен на российскую пшеницу на внешних рынках на 5–10%. Внутри РФ стоимость тоже будет расти, но не так сильно . Как пояснил Андрей Сизов, сдерживающим фактором здесь выступит плавающая экспортная пошлина, которая увеличится вслед за ростом стоимости российского зерна за рубежом.

Туда суда_1 Фото: REUTERS/Mehmet Emin Calsikan

Источник «Известий» в одной из компаний — экспортеров зерна согласен, что приостановка сделки сможет поддержать цены для российских аграриев. По его словам, несмотря на то что Украина с начала работы зернового коридора смогла вывести не более 4 млн т пшеницы, существование альтернативы, пусть и иллюзорной, поскольку большие объемы невозможно было купить, давило на цены на российское зерно. В результате с начала октября стоимость пшеницы упала на $20–25 за тонну. Теперь может сформироваться иной тренд — на рост, считает собеседник.