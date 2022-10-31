МО РФ назвало недопустимым движение судов по коридору безопасности из-за атак Киева

Киев использует коридор безопасности, созданный в целях вывоза зерна с Украины, для ведения боевых действий против России, в связи с чем движение судов по нему недопустимо. Об этом 31 октября заявили в Минобороны РФ.

«До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября сего года террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой», приостановлено», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что РФ приостанавливает действие соглашений, а не выходит из них.

В Минобороны пояснили, что до принятия Киевом дополнительных обязательств не использовать зерновой коридор в военных целях о гарантиях безопасности любого объекта в нем не может быть и речи. Ведомство рассчитывает на содействие ООН в данном вопросе.

29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота РФ, обеспечивающие безопасность зернового коридора, отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В связи с этим Москва приостановила участие в зерновой сделке.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.