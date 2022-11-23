Губернатор Севастополя Развожаев: целью атаки беспилотников была Балаклавская ТЭС

Силы противовоздушной обороны сбили два дрона, которые пытались приблизиться к Балаклавской ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев во вторник, 22 ноября, в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские националисты таким образом хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области.

Кроме того, добавил губернатор, в утренние часы российский флот отразил атаки трех беспилотников.

При этом пожаров, а также повреждений инфраструктуры нет, заключил Развожаев.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку украинских БПЛА в акватории Севастопольской бухты.

В тот же день в Минобороны РФ пояснили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Как заявлял официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Киев совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева были военные объекты Черноморского флота. Он отметил, что это была самая массированная за всё время спецоперации атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты.

Кроме того, позже, 8 ноября, система ПВО сбила беспилотник над акваторией Севастополя. До этого, 1 ноября, российские моряки сбили летающий беспилотник на севере Севастополя.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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