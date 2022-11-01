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Российские моряки сбили беспилотник противника в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские моряки сбили летающий беспилотник на севере Севастополя. Об этом 1 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА», — сказано в заявлении.

Развожаев не уточнил, какой именно беспилотник был сбит. Также отсутствуют данные о пострадавших.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории Украины отчасти стали ответом на теракт киевских властей против кораблей в Севастополе. Он уточнил, что это не всё, что могла сделать российская сторона.

Корабли Черноморского флота России 29 октября отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и добавил, что ситуация под контролем.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что при атаке Киев задействовал девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Конашенков отметил, что в ходе отражения атаки было уничтожено на внешнем рейде Севастополя четыре морских украинских беспилотных аппарата, на внутреннем рейде было уничтожено еще три аппарата.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку. Путин в этот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины.

Это создало угрозу для российских кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. Москва, по заявлению Минобороны РФ от 29 октября, приостановила участие в зерновой сделке после теракта киевских властей в Севастополе.

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