Путин связал удары по территории Украины с атакой на Севастополь

Удары по территории Украины отчасти стали ответом на теракт киевских властей против кораблей в Севастополе. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил президент России Владимир Путин после трехсторонних переговоров России, Азербайджана и Армении в Сочи.

«Отчасти так и есть. Это не всё, что мы могли бы сделать», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о связи между ударами по Украине и недавними событиями в Севастополе.

Ранее в этот день Путин заявил, что Украина должна гарантировать отсутствие угрозы российским судам в рамках зерновой сделки, при этом ООН следует провести с Киевом определенную работу.

Корабли Черноморского флота России 29 октября отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку. Путин в этот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины.

Это создало угрозу для российских кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются.

Минобороны РФ 29 октября заявило, что Москва приостановила участие в зерновой сделке после теракта киевских властей в Севастополе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.