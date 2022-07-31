Украинский беспилотник атаковал базу ВМФ России в Севастополе. Онлайн спецоперации 31 июля

Украинские войска обстреляли Макеевку и город Донецк, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортёров и две долговременные огневые точки, сообщает Народная милиция ЛНР.
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.
Технические работы по организации вывоза зерна с Украины завершены, начать его планируется в кратчайшие сроки, сообщило в воскресенье Минобороны Турции.
Дорожная спецтехника, переданная Омской областью, прибыла в город Стаханов в Луганской Народной Республике, над которым регион ранее взял шефство. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
Двое пострадавших в результате взрыва у штаба ЧФ в Севастополе находятся в состоянии средней тяжести, еще трое с легкими травмами, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Задержаны наводчики, которые передали украинским военным данные для нанесения удара по селу Брилевке в Херсонской области, сообщили в военно-гражданской администрации региона.
Военные ДНР и ЛНР при поддержке РФ по состоянию на 31 июля освободили 263 населенных пункта в ДНР, включая Криничное, сообщил штаб территориальной обороны республики.
Транзит российского газа через территорию Украины в воскресенье может составить порядка 42,19 млн куб. м в сутки, сообщает ТАСС.
Штаб ЧФ в Севастополе атаковал самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством, сообщила пресс-служба флота.
Украинские войска за 35 минут выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявляет представительство ДНР в СЦКК.
«Известия» показали работу «Гиацинтов» по позициям украинских боевиков
Момент прилета запрещенных мин «Лепесток» в Донецке попал на видео
Из-за нападения беспилотника на базу Черноморского флота праздничные мероприятия 31 июля (день ВМФ) в Севастополе отменены.
ВВС КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Народно-освободительной армии НОАК Китая Шэнь Цзинькэ.
Штаб Черноморского флота был атакован, по предположительным данным, с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В результате атаки со стороны украинских боевиков пострадали пять человек, им была оказана медицинская помощь.