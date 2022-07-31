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Украинский беспилотник атаковал базу ВМФ России в Севастополе. Онлайн спецоперации 31 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: t.me/razvozhaev
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Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован, по предположительным данным, с применением беспилотного летательного аппарата. В результате атаки со стороны украинских боевиков пострадали пять человек, им была оказана медицинская помощь. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены.

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:23
Украинские войска обстреляли Макеевку и город Донецк, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 10:12
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортёров и две долговременные огневые точки, сообщает Народная милиция ЛНР.
Сегодня, 10:10
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:58
Технические работы по организации вывоза зерна с Украины завершены, начать его планируется в кратчайшие сроки, сообщило в воскресенье Минобороны Турции.
Сегодня, 09:45
Дорожная спецтехника, переданная Омской областью, прибыла в город Стаханов в Луганской Народной Республике, над которым регион ранее взял шефство. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
Сегодня, 09:35
Двое пострадавших в результате взрыва у штаба ЧФ в Севастополе находятся в состоянии средней тяжести, еще трое с легкими травмами, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сегодня, 09:17
Задержаны наводчики, которые передали украинским военным данные для нанесения удара по селу Брилевке в Херсонской области, сообщили в военно-гражданской администрации региона.
Сегодня, 09:15
Военные ДНР и ЛНР при поддержке РФ по состоянию на 31 июля освободили 263 населенных пункта в ДНР, включая Криничное, сообщил штаб территориальной обороны республики.
Сегодня, 09:12
Транзит российского газа через территорию Украины в воскресенье может составить порядка 42,19 млн куб. м в сутки, сообщает ТАСС.
Сегодня, 09:02
Штаб ЧФ в Севастополе атаковал самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством, сообщила пресс-служба флота.
Сегодня, 08:53
Украинские войска за 35 минут выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявляет представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 08:31
«Известия» показали работу «Гиацинтов» по позициям украинских боевиков
Сегодня, 08:29
Момент прилета запрещенных мин «Лепесток» в Донецке попал на видео
Сегодня, 08:28
Из-за нападения беспилотника на базу Черноморского флота праздничные мероприятия 31 июля (день ВМФ) в Севастополе отменены.
Сегодня, 08:28
ВВС КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Народно-освободительной армии НОАК Китая Шэнь Цзинькэ.
Сегодня, 08:27
Штаб Черноморского флота был атакован, по предположительным данным, с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В результате атаки со стороны украинских боевиков пострадали пять человек, им была оказана медицинская помощь.
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