Украинский беспилотник атаковал базу ВМФ России в Севастополе. Онлайн спецоперации 31 июля

Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован, по предположительным данным, с применением беспилотного летательного аппарата. В результате атаки со стороны украинских боевиков пострадали пять человек, им была оказана медицинская помощь. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены.