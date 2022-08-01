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В Донецке обезвредили более 600 противопехотных мин «Лепесток». Онлайн спецоперации 1 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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В Севастополе после атаки беспилотника со взрывчаткой на штаб Черноморского флота ввели высокий, «желтый», уровень террористической опасности. В Донецке за выходные обезвредили более 600 запрещенных противопехотных мин «Лепесток». Горняков обесточенной из-за украинского обстрела шахты им. Скочинского подняли на поверхность. Что происходит на Украине, в России и в мире на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:13
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из минометов, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:00
Первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Сегодня, 08:58
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы, сообщает турецкое телевидение. 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.
Сегодня, 08:44
Первое судно с зерном выйдет из украинского порта в 8:30 мск. Об этом 1 августа сообщили в министерстве обороны Турции.
Сегодня, 08:40
Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за минувшие сутки, еще девять получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 08:39
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 08:39
Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает РИА Новости.
Сегодня, 08:37
Всех горняков шахты имени Абакумова, которая оказалась обесточенной в результате обстрелов ВСУ, вывели на поверхность, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.
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Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022