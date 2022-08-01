В Донецке обезвредили более 600 противопехотных мин «Лепесток». Онлайн спецоперации 1 августа

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из минометов, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы, сообщает турецкое телевидение. 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.
Первое судно с зерном выйдет из украинского порта в 8:30 мск. Об этом 1 августа сообщили в министерстве обороны Турции.
Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за минувшие сутки, еще девять получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР.
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов, передает РИА Новости.
Всех горняков шахты имени Абакумова, которая оказалась обесточенной в результате обстрелов ВСУ, вывели на поверхность, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.