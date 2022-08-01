В Донецке обезвредили более 600 противопехотных мин «Лепесток». Онлайн спецоперации 1 августа

В Севастополе после атаки беспилотника со взрывчаткой на штаб Черноморского флота ввели высокий, «желтый», уровень террористической опасности. В Донецке за выходные обезвредили более 600 запрещенных противопехотных мин «Лепесток». Горняков обесточенной из-за украинского обстрела шахты им. Скочинского подняли на поверхность. Что происходит на Украине, в России и в мире на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».