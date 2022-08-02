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Онлайн спецоперации 2 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
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Что происходит на Украине, в России и в мире на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 08:47
Все крымские водохранилища к началу августа накопили около 200 миллионов кубометров воды, что на 65 миллионов больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем в августе 2020 года, сообщил крымский гидрометцентр.
Сегодня, 08:46
Украинские войска в течение получаса три раза обстреляли Донецк из артиллерии, выпустив 21 снаряд натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:45
Украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка снарядами с запрещенными минами ПМФ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Отмечается, что местные жители обнаружили множество мин на четырех улицах города. ПМФ-1 "Лепесток" - противопехотная мина нажимного действия. Ее корпус изготовлен из полиэтилена защитного цвета, что крайне затрудняет обнаружение. Мина особо опасна для гражданских, так как из-за необычной формы сложно распознать в ней боеприпас. Украина в мае 2005 года ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
Сегодня, 08:26
Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Telegraph, что Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, не уточнив, о каких именно операциях идет речь.
Сегодня, 08:26
Дуда заявил о «шоке» после звонка Меркель Путину по «Северному потоку-2». После того, как Германия и США договорились в прошлом году не противодействовать строительству «Северного потока-2», занимавшая в то время пост канцлера Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину, это ошеломило Польшу, передает РБК.
Сегодня, 08:23
Сегодня, 08:21
Украинские военные перед применением реактивных систем залпового огня HIMARS, вероятно, консультируются с США, которые могут отменить нанесение ударов, если будут недовольны намеченной целью, сообщает РБК.
Сегодня, 08:21
Сегодня, 08:19
Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором, сообщает РИА.
Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:18
Вооруженные силы Украины в районе полуночи провели два обстрела Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра. Об этом сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:17
Сегодня, 08:16
Власти освобожденной Херсонской области прогнозируют, что явка на референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации может составить 80%. Об этом ТАСС заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:15
Зеленский указал одесским властям на важность «очищения» пространства от памятников, относящихся к советскому и российскому наследию. Он направил петицию о сносе памятника Екатерины II на рассмотрение городскому совету Одессы, сообщает РБК.
Сегодня, 08:14
Канцлер Шольц заявил об отправке на Украину оружия, которого нет у армии Германии. Информация о сокращении Германией военной поддержки Украины не соответствует действительности, ВСУ получили от Берлина такое оружие, которое пока не стоит на вооружении немецких вооруженных сил, передает РБК.
Сегодня, 08:13
Силовики РФ узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе между сбежавшими от российской армии и борцами за чистоту рядов, рассказал источник РИА Новости.
Сегодня, 08:11
Власти освобожденной территории Запорожской области готовы предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), визит миссии которого ожидают в регионе, задокументированные подтверждения фактов обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:10
Украина в течение примерно двух недель будет вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, сообщает РБК.
Сегодня, 08:09
Нехватка политической воли президента США Джо Байдена сулит проблемы для Украины, если специальная военная операция РФ продолжится, заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.
Сегодня, 08:07
Крупное предприятие "Первомайскуголь", городской центр культуры и досуга, спортивная школа и жилые дома повреждены при обстреле Первомайска в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:06
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