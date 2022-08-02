Онлайн спецоперации 2 августа

Текстовая трансляция



Все крымские водохранилища к началу августа накопили около 200 миллионов кубометров воды, что на 65 миллионов больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем в августе 2020 года, сообщил крымский гидрометцентр.



Украинские войска в течение получаса три раза обстреляли Донецк из артиллерии, выпустив 21 снаряд натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка снарядами с запрещенными минами ПМФ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Отмечается, что местные жители обнаружили множество мин на четырех улицах города. ПМФ-1 "Лепесток" - противопехотная мина нажимного действия. Ее корпус изготовлен из полиэтилена защитного цвета, что крайне затрудняет обнаружение. Мина особо опасна для гражданских, так как из-за необычной формы сложно распознать в ней боеприпас. Украина в мае 2005 года ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.



Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Telegraph, что Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, не уточнив, о каких именно операциях идет речь.



Дуда заявил о «шоке» после звонка Меркель Путину по «Северному потоку-2». После того, как Германия и США договорились в прошлом году не противодействовать строительству «Северного потока-2», занимавшая в то время пост канцлера Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину, это ошеломило Польшу, передает РБК.







Украинские военные перед применением реактивных систем залпового огня HIMARS, вероятно, консультируются с США, которые могут отменить нанесение ударов, если будут недовольны намеченной целью, сообщает РБК.







Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором, сообщает РИА.







Вооруженные силы Украины в районе полуночи провели два обстрела Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра. Об этом сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.







Власти освобожденной Херсонской области прогнозируют, что явка на референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации может составить 80%. Об этом ТАСС заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



Зеленский указал одесским властям на важность «очищения» пространства от памятников, относящихся к советскому и российскому наследию. Он направил петицию о сносе памятника Екатерины II на рассмотрение городскому совету Одессы, сообщает РБК.



Канцлер Шольц заявил об отправке на Украину оружия, которого нет у армии Германии. Информация о сокращении Германией военной поддержки Украины не соответствует действительности, ВСУ получили от Берлина такое оружие, которое пока не стоит на вооружении немецких вооруженных сил, передает РБК.



Силовики РФ узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе между сбежавшими от российской армии и борцами за чистоту рядов, рассказал источник РИА Новости.



Власти освобожденной территории Запорожской области готовы предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), визит миссии которого ожидают в регионе, задокументированные подтверждения фактов обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Украина в течение примерно двух недель будет вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, сообщает РБК.



Нехватка политической воли президента США Джо Байдена сулит проблемы для Украины, если специальная военная операция РФ продолжится, заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.



Крупное предприятие "Первомайскуголь", городской центр культуры и досуга, спортивная школа и жилые дома повреждены при обстреле Первомайска в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.