Зеленский призвал снести в Одессе памятник Екатерине II. Онлайн спецоперации 2 августа

Текстовая трансляция



Больница и школа повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.



Подшефный Амвросиевский район Донецкой народной республики получил детское питание, портфели для первоклассников и абсорбирующее белье для лежачих инвалидов от Амурской области, сообщил РИА Новости губернатор Приамурья Василий Орлов.



Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 50 человек личного состава и по одной установке РСЗО "Ураган" и РСЗО "Град".



Работа поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ хлебозавода в Горловке вновь запущена, сообщил мэр города Иван Приходько.



Поставляя свое новейшее оружие, которого еще нет на вооружении у самих немцев, Германия преследует цель испытать его на поле боя на Украине, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. "Я думаю, что, скорее всего, речь идет о зенитно-ракетном комплексе IRIS-T. Бундесвер планировал только в следующем году начать процедуру окончательных испытаний и приема на вооружение. Именно этот комплекс значился в том перечне поставок, которые Германия запланировала для Украины", - сказал Леонков.



Возрождение промышленного производства в Херсоне будет зависеть от загрузки предприятий заказами из России, заявил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Кобец. Он уточнил, что уже поступило первое инвестиционное предложение для восстановления работы Херсонского судостроительного завода. Основные инженеры остались на предприятии, но необходима помощь российских специалистов. "Есть потенциал для того, чтобы возобновить производство. Мы знаем, в какие сроки это производство может возобновиться. Конечно, необходима помощь специалистов РФ", - сказал глава администрации города.



Более 50 тысяч человек обратились за помощью в Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне с начала его работы, сообщил депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.



Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.



На территории Луганской народной республики артиллерией уничтожены 13 операторов беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, их координаты выявлены разведкой Росгвардии, сообщили в ведомстве.



Военные Донецкой народной республики предложили военнослужащим Вооруженных сил Украины на позициях в районе Авдеевки сложить оружие, это их "последний шанс" сохранить себе жизнь, заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.



Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки.



По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,66/69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи вырос на 36 коп, передает Интерфакс.



Украинские войска за 17 минут выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Мужчина в Петровском районе Донецка ранен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.



Православные храмы на территории Запорожской области, вышедшей из-под контроля Киева, продолжают работу, в том числе они взяли на себя часть работы по приему и распределению гуманитарной помощи, сообщил ТАСС во вторник секретарь Бердянской епархии Украинской православной церкви протоиерей Сергий Илющенко.



Иностранные суда, находящиеся с февраля в акватории порта Херсона, обслуживаются в соответствии с утвержденными регламентами, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Кобец.



Украинские войска за 17 минут выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Индекс Мосбиржи склонен к снижению на негативном внешнем фоне, а рубль будет в "боковике", следует из комментариев аналитиков. Американский доллар продолжает демонстрировать слабость к евро, фунту стерлингов и японской иене, добавляют эксперты, передает Прайм.



Вооруженные силы Украины во вторник с 08:00 до 09:00 шесть раз обстреляли столицу ДНР из артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Российская сторона направила генсеку Организации объединенных наций Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности ООН, постоянному представителю Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании украинской стороной населенных пунктов в Донбассе противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток», сообщил постпред России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.



Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса за прошедшие сутки прибыли более 19 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.



Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз, выпустив 355 боеприпасов, один мирный житель погиб и четверо ранены, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который стал первым судном, вывозящим сельхозпродукцию с Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми 22 июля, прибудет к Стамбулу во вторник вечером. Его досмотр состоится в среду утром, сообщает Эн-ти-ви.



Россия направила генсеку ООН данные об использовании войсками Украины запрещенных мин "Лепесток", передает Telegram-канал IZ.RU.







Досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, будет проведен в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.



Все крымские водохранилища к началу августа накопили около 200 миллионов кубометров воды, что на 65 миллионов больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем в августе 2020 года, сообщил крымский гидрометцентр.



Украинские войска в течение получаса три раза обстреляли Донецк из артиллерии, выпустив 21 снаряд натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка снарядами с запрещенными минами ПМФ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Отмечается, что местные жители обнаружили множество мин на четырех улицах города. ПМФ-1 "Лепесток" - противопехотная мина нажимного действия. Ее корпус изготовлен из полиэтилена защитного цвета, что крайне затрудняет обнаружение. Мина особо опасна для гражданских, так как из-за необычной формы сложно распознать в ней боеприпас. Украина в мае 2005 года ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.



Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Telegraph, что Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, не уточнив, о каких именно операциях идет речь.



Дуда заявил о «шоке» после звонка Меркель Путину по «Северному потоку-2». После того, как Германия и США договорились в прошлом году не противодействовать строительству «Северного потока-2», занимавшая в то время пост канцлера Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину, это ошеломило Польшу, передает РБК.







Украинские военные перед применением реактивных систем залпового огня HIMARS, вероятно, консультируются с США, которые могут отменить нанесение ударов, если будут недовольны намеченной целью, сообщает РБК.







Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором, сообщает РИА.







Вооруженные силы Украины в районе полуночи провели два обстрела Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра. Об этом сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.







Власти освобожденной Херсонской области прогнозируют, что явка на референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации может составить 80%. Об этом ТАСС заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



Зеленский указал одесским властям на важность «очищения» пространства от памятников, относящихся к советскому и российскому наследию. Он направил петицию о сносе памятника Екатерины II на рассмотрение городскому совету Одессы, сообщает РБК.



Канцлер Шольц заявил об отправке на Украину оружия, которого нет у армии Германии. Информация о сокращении Германией военной поддержки Украины не соответствует действительности, ВСУ получили от Берлина такое оружие, которое пока не стоит на вооружении немецких вооруженных сил, передает РБК.



Силовики РФ узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе между сбежавшими от российской армии и борцами за чистоту рядов, рассказал источник РИА Новости.



Власти освобожденной территории Запорожской области готовы предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), визит миссии которого ожидают в регионе, задокументированные подтверждения фактов обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Украина в течение примерно двух недель будет вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, сообщает РБК.



Нехватка политической воли президента США Джо Байдена сулит проблемы для Украины, если специальная военная операция РФ продолжится, заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.



Крупное предприятие "Первомайскуголь", городской центр культуры и досуга, спортивная школа и жилые дома повреждены при обстреле Первомайска в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.