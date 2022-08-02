 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов беспилотников ВСУ
Авто
В МВД РФ хотят расширить функционал «Витрины данных ГИБДД»
Туризм
В Мадриде сочли меры властей по экономии энергии отпугивающими туристов
Мир
Два авианосца КНР вышли в море перед возможным приездом Пелоси
Мир
Джонсон уйдет в отпуск за несколько недель до окончания полномочий
Экономика
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты во взаиморасчетах
Мир
Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС
Мир
Шольц заявил об отправке новейшего оружия на Украину
Мир
Пелоси прилетела в Малайзию
Наука
В РФ разработали ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта
Мир
Россия направила в ООН информацию об использовании ВСУ мин «Лепесток»
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
/

Зеленский призвал снести в Одессе памятник Екатерине II. Онлайн спецоперации 2 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Первомайскуголь» разрушен, поврежден еще ряд зданий при обстреле Первомайска в ЛНР. Запорожские власти готовы предоставить МАГАТЭ подтверждения обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Силовики РФ узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе между сбежавшими от российской армии и борцами за чистоту рядов. Канцлер Шольц заявил об отправке на Украину оружия, которого нет у армии Германии. Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Что происходит на Украине, в России и в мире на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:57
Больница и школа повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Сегодня, 10:52
Подшефный Амвросиевский район Донецкой народной республики получил детское питание, портфели для первоклассников и абсорбирующее белье для лежачих инвалидов от Амурской области, сообщил РИА Новости губернатор Приамурья Василий Орлов.
Сегодня, 10:39
Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 50 человек личного состава и по одной установке РСЗО "Ураган" и РСЗО "Град".
Сегодня, 10:36
Работа поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ хлебозавода в Горловке вновь запущена, сообщил мэр города Иван Приходько.
Сегодня, 10:36
Поставляя свое новейшее оружие, которого еще нет на вооружении у самих немцев, Германия преследует цель испытать его на поле боя на Украине, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. "Я думаю, что, скорее всего, речь идет о зенитно-ракетном комплексе IRIS-T. Бундесвер планировал только в следующем году начать процедуру окончательных испытаний и приема на вооружение. Именно этот комплекс значился в том перечне поставок, которые Германия запланировала для Украины", - сказал Леонков.
Сегодня, 10:32
Возрождение промышленного производства в Херсоне будет зависеть от загрузки предприятий заказами из России, заявил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Кобец. Он уточнил, что уже поступило первое инвестиционное предложение для восстановления работы Херсонского судостроительного завода. Основные инженеры остались на предприятии, но необходима помощь российских специалистов. "Есть потенциал для того, чтобы возобновить производство. Мы знаем, в какие сроки это производство может возобновиться. Конечно, необходима помощь специалистов РФ", - сказал глава администрации города.
Сегодня, 10:30
Более 50 тысяч человек обратились за помощью в Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне с начала его работы, сообщил депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.
Сегодня, 10:22
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.
Сегодня, 10:18
На территории Луганской народной республики артиллерией уничтожены 13 операторов беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, их координаты выявлены разведкой Росгвардии, сообщили в ведомстве.
Сегодня, 10:14
Военные Донецкой народной республики предложили военнослужащим Вооруженных сил Украины на позициях в районе Авдеевки сложить оружие, это их "последний шанс" сохранить себе жизнь, заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Сегодня, 10:12
Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки.
Сегодня, 10:04
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,66/69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи вырос на 36 коп, передает Интерфакс.
Сегодня, 09:59
Украинские войска за 17 минут выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:58
Мужчина в Петровском районе Донецка ранен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Сегодня, 09:58
Православные храмы на территории Запорожской области, вышедшей из-под контроля Киева, продолжают работу, в том числе они взяли на себя часть работы по приему и распределению гуманитарной помощи, сообщил ТАСС во вторник секретарь Бердянской епархии Украинской православной церкви протоиерей Сергий Илющенко.
Сегодня, 09:58
Иностранные суда, находящиеся с февраля в акватории порта Херсона, обслуживаются в соответствии с утвержденными регламентами, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Кобец.
Сегодня, 09:44
Украинские войска за 17 минут выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:41
Индекс Мосбиржи склонен к снижению на негативном внешнем фоне, а рубль будет в "боковике", следует из комментариев аналитиков. Американский доллар продолжает демонстрировать слабость к евро, фунту стерлингов и японской иене, добавляют эксперты, передает Прайм.
Сегодня, 09:38
Вооруженные силы Украины во вторник с 08:00 до 09:00 шесть раз обстреляли столицу ДНР из артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:35
Российская сторона направила генсеку Организации объединенных наций Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности ООН, постоянному представителю Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании украинской стороной населенных пунктов в Донбассе противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток», сообщил постпред России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.
Сегодня, 09:30
Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса за прошедшие сутки прибыли более 19 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.
Сегодня, 09:29
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз, выпустив 355 боеприпасов, один мирный житель погиб и четверо ранены, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:28
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который стал первым судном, вывозящим сельхозпродукцию с Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми 22 июля, прибудет к Стамбулу во вторник вечером. Его досмотр состоится в среду утром, сообщает Эн-ти-ви.
Сегодня, 09:28
Россия направила генсеку ООН данные об использовании войсками Украины запрещенных мин "Лепесток", передает Telegram-канал IZ.RU.
Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
Досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, будет проведен в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня, 08:47
Все крымские водохранилища к началу августа накопили около 200 миллионов кубометров воды, что на 65 миллионов больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем в августе 2020 года, сообщил крымский гидрометцентр.
Сегодня, 08:46
Украинские войска в течение получаса три раза обстреляли Донецк из артиллерии, выпустив 21 снаряд натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:45
Украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка снарядами с запрещенными минами ПМФ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Отмечается, что местные жители обнаружили множество мин на четырех улицах города. ПМФ-1 "Лепесток" - противопехотная мина нажимного действия. Ее корпус изготовлен из полиэтилена защитного цвета, что крайне затрудняет обнаружение. Мина особо опасна для гражданских, так как из-за необычной формы сложно распознать в ней боеприпас. Украина в мае 2005 года ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
Сегодня, 08:26
Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Telegraph, что Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, не уточнив, о каких именно операциях идет речь.
Сегодня, 08:26
Дуда заявил о «шоке» после звонка Меркель Путину по «Северному потоку-2». После того, как Германия и США договорились в прошлом году не противодействовать строительству «Северного потока-2», занимавшая в то время пост канцлера Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину, это ошеломило Польшу, передает РБК.
Сегодня, 08:23
Сегодня, 08:21
Украинские военные перед применением реактивных систем залпового огня HIMARS, вероятно, консультируются с США, которые могут отменить нанесение ударов, если будут недовольны намеченной целью, сообщает РБК.
Сегодня, 08:21
Сегодня, 08:19
Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором, сообщает РИА.
Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:18
Вооруженные силы Украины в районе полуночи провели два обстрела Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра. Об этом сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:17
Сегодня, 08:16
Власти освобожденной Херсонской области прогнозируют, что явка на референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации может составить 80%. Об этом ТАСС заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:15
Зеленский указал одесским властям на важность «очищения» пространства от памятников, относящихся к советскому и российскому наследию. Он направил петицию о сносе памятника Екатерины II на рассмотрение городскому совету Одессы, сообщает РБК.
Сегодня, 08:14
Канцлер Шольц заявил об отправке на Украину оружия, которого нет у армии Германии. Информация о сокращении Германией военной поддержки Украины не соответствует действительности, ВСУ получили от Берлина такое оружие, которое пока не стоит на вооружении немецких вооруженных сил, передает РБК.
Сегодня, 08:13
Силовики РФ узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе между сбежавшими от российской армии и борцами за чистоту рядов, рассказал источник РИА Новости.
Сегодня, 08:11
Власти освобожденной территории Запорожской области готовы предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), визит миссии которого ожидают в регионе, задокументированные подтверждения фактов обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:10
Украина в течение примерно двух недель будет вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, сообщает РБК.
Сегодня, 08:09
Нехватка политической воли президента США Джо Байдена сулит проблемы для Украины, если специальная военная операция РФ продолжится, заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.
Сегодня, 08:07
Крупное предприятие "Первомайскуголь", городской центр культуры и досуга, спортивная школа и жилые дома повреждены при обстреле Первомайска в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:06
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022