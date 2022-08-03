Вооруженные силы Украины обстреляли нефтебазу в Макеевке. Онлайн спецоперации 3 августа

Текстовая трансляция



По состоянию на 09:15 3 августа в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 12 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе одного ребенка на минах «Лепесток». Об этом сообщили в СЦКК ДНР.



Маршрутное такси № 10, следовавшее из посёлка «Октябрьский рудник», подорвалось на мине на улице Энгельса возле остановки «Дом быта». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецка Алексей Кулемзин.



Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал запуск газопровода «Северный поток-2» самым простым решением энергетического кризиса.



Украинские военные за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа, сообщили в Росавиации.



Вооруженные силы Украины с позиций в Нетайлово обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».



Мужчина подорвался на мине ПФМ-1 «Лепесток» на улице Тренева в Червоногвардейском районе Макеевки. Об этом сообщили в Штабе террриториальной обороны ДНР.



Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Ураган». Выпущены две ракеты БМ-27 оснащенные противопехотными минами «Лепесток». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) по направлению Донецка (Кировский район),



Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал боевую работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».



Украинская армия ночью обстреляла Херсонскую область, ракетная атака отражена системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.



В результате обстрелов с украинской стороны за минувшие сутки в ДНР погибли два человека, еще 25 мирных жителей получили ранения, в том числе от взрывов сброшенных на город мин «Лепесток». Об этом в сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.



Школы и детские сады в пяти районах Белгородской области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне, будут временно закрыты. Дети продолжат учебу в других учреждениях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.