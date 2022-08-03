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Вооруженные силы Украины обстреляли нефтебазу в Макеевке. Онлайн спецоперации 3 августа

Что проиходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира - в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В результате подрыва на запрещенных противопехотных минах «Лепесток» в Донецке получили ранения 20-летние юноша и девушка и 17-летний подросток. Российские снайперы эффективно применяют в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград». На адаптацию к санкциям и восстановление российской металлургии Минпромторг отводит 8 лет. Что происходит на Украине, в России и в мире на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:33
По состоянию на 09:15 3 августа в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 12 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе одного ребенка на минах «Лепесток». Об этом сообщили в СЦКК ДНР.
Сегодня, 09:29
Маршрутное такси № 10, следовавшее из посёлка «Октябрьский рудник», подорвалось на мине на улице Энгельса возле остановки «Дом быта». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецка Алексей Кулемзин.
Сегодня, 09:20
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал запуск газопровода «Северный поток-2» самым простым решением энергетического кризиса.
Сегодня, 09:19
Украинские военные за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:16
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа, сообщили в Росавиации.
Сегодня, 09:14
Вооруженные силы Украины с позиций в Нетайлово обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».
Сегодня, 09:12
Мужчина подорвался на мине ПФМ-1 «Лепесток» на улице Тренева в Червоногвардейском районе Макеевки. Об этом сообщили в Штабе террриториальной обороны ДНР.
Сегодня, 09:07
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Ураган». Выпущены две ракеты БМ-27 оснащенные противопехотными минами «Лепесток». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) по направлению Донецка (Кировский район),
Сегодня, 09:06
Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал боевую работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».
Сегодня, 09:03
Украинская армия ночью обстреляла Херсонскую область, ракетная атака отражена системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 09:03
В результате обстрелов с украинской стороны за минувшие сутки в ДНР погибли два человека, еще 25 мирных жителей получили ранения, в том числе от взрывов сброшенных на город мин «Лепесток». Об этом в сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 08:45
Школы и детские сады в пяти районах Белгородской области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне, будут временно закрыты. Дети продолжат учебу в других учреждениях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сегодня, 08:40
Вооруженные силы Украины обстреляли нефтебазу в Червоногвардейском районе Макеевки. На территории предприятия зафиксировано возгорание, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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