Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием. Об этом 24 ноября заявил постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — сказал он.

Небензя отметил, что подрыв боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые несут угрозу безопасности и территориальной целостности России, входит в цели спецоперации. Реализация данной цели будет осуществляться военными методами до тех пор, пока Киев не займет «реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Москву начать специальную военную операцию.

Также дипломат указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский и его сподвижники до сегодняшнего дня делают заявления, которые не отражают готовность к миру, а являются лишь «языком безрассудных ультиматумов».

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Между тем западные страны продолжают оказывать помощь Киеву как финансовую, так и вооружением. Так, 21 ноября стало известно, что Евросоюз (ЕС) дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине.

Двумя днями ранее, 19 ноября, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от страны два зенитных ракетных комплекса Crotale.

При этом в последние дни в европейских странах активно стали зарождаться мысли по поводу необходимости прекратить поставки оружие Украине. Например, экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо 21 ноября выразил недовольство тем, что Париж поставляет Киеву оружие, однако игнорирует потребности собственной армии.

В то же время американская газета The Washington Post со ссылкой на военного чиновника из НАТО сообщила, что США и их европейские союзники изо всех сил пытаются обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов, безуспешно решая проблемы с дефицитом запасов военной техники у них самих.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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