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ЕС дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине

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Евросоюз (ЕС) дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщается на официальном сайте ЕС.

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«Программа развития Организации Объединенных Наций и Европейский Союз сегодня объявили о дополнительных инвестициях в размере €35 млн ($34,4 млн) в программу развития устойчивости и восстановления (ПРООН) для Украины», — говорится в пресс-релизе ЕС.

Отмечается, что эти средства пойдут на инициативы по «повышению жизнестойкости» и расширению доступа к качественным общественным услугам на Украине.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) планирует выделить Украине €3 млрд макрофинансовой помощи до конца 2022 года.

В свою очередь, член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» 8 ноября заявил, что Евросоюзу лучше бы направить средства, выделяемые на помощь Украине, на собственные нужды. При этом он подчеркнул, что ЕС не может отказаться от предоставления Киеву финансовой помощи на фоне давления Вашингтона.

До этого, 3 ноября, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, из которых €3 млрд выделены на поставки оружия через Европейский фонд мира. Тогда он подчеркнул, что необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву.

25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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