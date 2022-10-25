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В ЕС заявили о готовности финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц
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Фото: TASS/Zuma/Ye Pingfan
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Евросоюз (ЕС) готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. Об этом во вторник, 25 октября, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на международной донорской конференции в Берлине, посвященной восстановлению Украины. Трансляцию конференции вел YouTube-канал El Pais.

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«Чтобы платить зарплаты военным и силам безопасности, учителям и врачам, чтобы платить пенсии, Украине нужно от €3 млрд до €5 млрд ежемесячно только для удовлетворения самых базовых потребностей <...> ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд за один месяц, что составит порядка €18 млрд в 2023 году», — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина получила от ЕС в 2022 году помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок. Кроме того, она заявила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины.

21 октября фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о том, что ей необходимо получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель отметил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что объединение продолжит помогать Украине. ЕС следует рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, сказал он.

До этого, 18 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина получила от ЕС макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

5 сентября ЕК подписала с Украиной соглашение о выделении грантовой помощи в размере €500 млн. Финансирование направлено на обеспечение жильем и образованием украинских беженцев, а также на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

В свою очередь, французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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