Нескромная помощь: за пять месяцев ЕС выделил Украине более €8,9 млрд

ЕС выделил более €8,9 млрд на поддержку Украины после 24 февраля. Об этом «Известиям» сообщили в Еврокомиссии. Из них €5,4 млрд — на гуманитарные, социальные и финансовые нужды, €2,5 млрд — на военную поддержку, а также €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи через Европейский банк реконструкции и развития (всего запланировано дать €9 млрд кредита). В ведомстве отметили, что реальные цифры выше, поскольку страны объединения делают взносы на двусторонней основе — их величину в ЕК не смогли раскрыть «по понятным причинам». Однако, как рассказали «Известиям» в Кильском институте мировой экономики, по отношению к своему ВВП большую поддержку Киеву сейчас оказывают Польша и прибалтийские страны.

Фондовые показатели

С начала СВО на Украине Евросоюз выделил Киеву более €8,9 млрд. Как пояснили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), €5,4 млрд из них — на гуманитарные, социальные и финансовые нужды и €2,5 млрд — на военные цели (по линии Европейского фонда мира), а также €1 млрд — в качестве займа Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

При этом в ведомстве отметили, что сумма не включает дополнительную помощь, оказываемую отдельными членами ЕС на двусторонней основе.

Нескромная помощ Фото: Global Look Press/Matteo Nardone

— Предоставляемая Украине военная помощь состоит из двух частей: одна финансируется ЕС из Европейского фонда мира (EPF), а вторая представляет собой двусторонние поставки отдельных государств-членов. На данный момент помощь, финансируемая из EPF, достигает пяти траншей по €500 млн. То есть, в целом €2,5 млрд, — заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, величина поставок военной помощи отдельных стран ЕС определяется в соответствии с потребностями оборонительных сил Украины и осуществляется теми государствами объединения, которые могут удовлетворить эти потребности.

— По понятным причинам, мы не будем публично раскрывать сумму помощи, которую предоставляют отдельные страны объединения. Это их внутреннее решение, основанное на возможностях. Она не особо зависит от ВВП страны, приоритетом является помощь Украине, — добавил Петер Стано, отметив, что общая поддержка Евросоюзом Украины намного превышает указанные им цифры как раз в силу дополнительных взносов отдельных членов объединения.

В МИДах стран ЕС, куда «Известия» обратились за комментариями, также не предоставили конкретных данных. Лишь источник во внешнеполитическом ведомстве Франции заявил «Известиям», что Париж продолжит оказывать Киеву поддержку в долгосрочной перспективе.

— Что касается военной помощи Украине, с помощью Европейского фонда мира в ряду европейских партнеров мы по-прежнему сосредоточены и непоколебимы в нашей поддержке Украины в ее борьбе за свободу и независимость, — добавил он.

Нескромная помощь Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, ранее в открытых источниках появилась информация, что Париж предоставил Киеву военной техники и оборудования всего на €160 млн. Однако 10 июля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил журналистам, что эта «сумма значительно выше».

В начале июля Министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что за первое полугодие 2022 года власти страны одобрили поставки вооружений и военных товаров почти на €562 млн. При этом, как сообщается на сайте правительства ФРГ, в период с 1 января по 1 августа 2022 года были выданы индивидуальные лицензии на экспорт вооружений на сумму €661 млн.

На душу населения

Однако, как гласит статистический отчет Кильского института мировой экономики (Ifw), центральные европейские страны — далеко не лидеры по предоставлению помощи Киеву среди ЕС, если учитывать ВВП государств. По словам главы пресс-службы Ifw Гидо Варлимонта, прибалтийские страны выделяют Украине большие суммы в относительном выражении (по отношению к ВВП).

По данным Ifw на 24 июля, по размеру помощи Украине лидируют Эстония (выделила Киеву 0,9% от ВВП по двусторонней линии и 0,1% от ВВП по линии ЕС), Латвия (0,7% и 0,1% — соответственно), Польша (0,5% и 0,1%), Словакия (0,2% и 0,1%) и Литва (0,2% и 0,1%) . Для сравнения: ФРГ потратила 0,1% от ВВП как по двусторонней линии, так и по линии ЕС. Такой же показатель у Франции, Швеции и Дании.

Судя по графику с абсолютными выражениями, по объему непосредственно военной помощи Киеву из стран Евросоюза лидирует Польша, предоставившая €1,8 млрд. Следующая в списке — Германия с €1,44 млрд. При этом, в соответствии с документом, Эстония выделила на военные цели €0,25 млрд, Латвия — €0,22 млрд и Литва — €0,05 млрд.

Примечательно, что, по данным Ifw, совокупно все институты ЕС предоставили Украине на военные нужды только € 2 млрд. Отметим, точных данных об уже предоставленных Евросоюзом на данный момент средств из Европейского фонда мира нет. Пятый транш военной помощи ЕС в размере €500 млн был согласован 18 июля.

При этом с гуманитарными целями, по данным Ifw, ЕС централизованно отправил Киеву €1,42 млрд. В то время как Германия — €0,75 млрд, Польша — €0,10 млрд, Франция — €0,12 млрд. Данные о гуманитарной поддержке от Эстонии и Латвии в данном графике отсутствуют.

Нескромная помощ Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

В Москве неоднократно заявляли о том, что вооружение Украины ничем хорошим не закончится. Как ранее отмечал Владимир Путин, заявления Запада о том, что они «хотят воевать до последнего украинца, это трагедия для всего украинского народа, но, похоже, всё к этому идет».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность.

Выделяемые Западом средства в большинстве случаев используются вовсе не по назначению, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

— Совершенно очевидно, что сложился многослойный проект, связанный с выделением средств Киеву, у которого много заинтересованных сторон. Неслучайно этот процесс вызвал массу скандалов. В том числе западные эксперты и политики говорят о том, что налицо серьезные коррупционные схемы, позволяющие обогащаться не только команде Зеленского, но и тем, кто отвечает за предоставление так называемой помощи, — отметил парламентарий.

По его словам, часть средств, выделяемых Украине США, на самом деле идет на их собственный военный комплекс. Вторая часть оказывается на счетах людей, которые непосредственно принимают политические решения по Украине. Третья — доходит до Украины, но с расщеплением. То есть часть используется для проведения военных операций, другая приходит команде Зеленского.

— При всем этом для России важно констатировать, что часть выделяемых средств, несмотря на эти схемы, все-таки доходит до воинских сил Украины, и далее они используются для уничтожения мирного населения и жилых кварталов. Даже если с этой целью используются только 20% — это огромные возможности для действий, приводящих к трагедии, — заключил депутат.

Кредитная история

Напомним, 18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы микрофинансового кредитования Украины на сумму €9 млрд под гарантии ЕС до конца 2022 года. В конце июня страны Евросоюза одобрили эту инициативу. Как заявил «Известиям» Петер Стано, не так давно Киев получил как раз €1 млрд из них двумя траншами.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе «искусственно задерживают» оставшиеся €8 млрд. «И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — сказал он.

2 августа замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что затягивает с оказанием финансовой помощи Украине Германия. Спустя два дня ФРГ отвергла обвинения. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в германском минфине. 8 августа по итогам переговоров премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов ФРГ Кристиана Линднера в Киеве сообщили, что Берлин будет способствовать скорейшему получению Украиной следующих €8 млрд.

Нескромная помощ Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/

— Киев также получит дополнительные €9,1 млрд на глобальном мероприятии по сбору средств «Встань за Украину» в апреле 2023 года. Еврокомиссия, в свою очередь, пообещала выделить на это €1 млрд. Также ЕБРР пообещал предоставить дополнительный кредит в размере €1 млрд для удовлетворения потребностей людей, вынужденных покинуть дома. Кроме того, сотни миллионов евро тратятся на гуманитарную помощь, — рассказал «Известиям» Петер Стано.

Он также отметил, что в планах ЕС — выделение средства в рамках нового механизма ЕС RebuildUkraine («Отстроить Украину»), предназначенного для финансирования инициатив по восстановлению экономики Украины. По словам представителя ЕК, он будет сочетать кредиты и гранты. Кроме того, RebuildUkraine открыт для участия третьих сторон. «В следующем месяце ЕК и Германия как председатель G7 совместно организуют международную конференцию высокого уровня, чтобы обсудить конкретные пути восстановления Украины после разрушений», заключил Петер Стано.

Недавно Киевская школа экономики (институт KSE) оценила ущерб от боевых действий на ее территории в $108,3 млрд. При этом на восстановление Украины, по оценкам KSE, понадобится $750 млрд. Разницу объяснили тем, что расчеты на восстановление инфраструктуры «не учитывают общие потребности в восстановлении экономики, а также дополнительные потребности в модернизации активов, которые не пострадали от повреждений и разрушений».