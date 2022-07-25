Обещанного — ждут: почему европейцы не дают Украине оружия

У бундесвера заканчиваются ресурсы вооружений для передачи ВСУ, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Поставки из Италии тоже на паузе — в стране политический кризис. Кредитную линию Еврокомиссия согласовывает со скрипом. Истощились ли запасы европейских стран и как это повлияет на Украину, разбирались «Известия».

«Больше не можем отдавать»

«Я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие. Это одна из многих серьезных проблем», — признался на прошлой неделе глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Вопрос о поставках оружия на Украину спровоцировал правительственный кризис в Италии. И хотя в сенате удалось согласовать текст резолюции о военной помощи, сделано это было ценой раскола движения «Пять звезд».

По данным газеты Corriere della Sera, в засекреченный перечень вооружений, которые Рим планировал поставлять Киеву до конца сентября, входили минометы, пулеметы, ЗРК Stinger. Но планы могут быть сорваны, поскольку премьер-министр Марио Драги со второй попытки ушел в отставку. А у временного правительства, скорее всего, не будет соответствующих полномочий.

О помощи Киеву спорили и в бундестаге. Еще в конце апреля депутаты решили не ограничиваться в помощи режиму Зеленского только гуманитарной и финансовой поддержкой. Однако в начале июня обещанные тяжелые вооружения так и не были поставлены. В чем канцлера Олафа Шольца горячо упрекал глава христианских демократов (ХДС) Фридрих Мерц.

Обещанного — ждут: ЗРК Stinger Фото: Global Look Press/ABACA

Немецкое правительство долгое время публично не объявляло, какие именно вооружения и в каких объемах поставляет Украине. Но, отбиваясь от нападок в бундестаге и в прессе, Шольц всё-таки раскрыл детали: противотанковое оружие и ракеты для ПВО, более 15 млн единиц различных боеприпасов, сотни тысяч ручных гранат, пять тысяч противотанковых мин, пулеметы, техника для борьбы с беспилотниками. Часть оружия Киев должен была получить в июне, но точные сроки поставок держат в секрете.

Шольц, кроме того, договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о поставках Украине гусеничных боевых машин пехоты БМП-1, доставшихся Афинам из арсеналов армии бывшей ГДР. Взамен Греция получит немецкую технику. На пару с Данией Германия отправила на фронт 54 модернизированные бронированные машины пехоты.

И теперь в бундесвере осталось мало техники и оружия, которые страна может передать Украине. «Мы больше не можем много отдавать, я скажу это очень четко, и мой коллега (министр обороны Украины — «Известия» ) тоже об этом знает», — призналась глава Минобороны Кристине Ламбрехт во время посещения немецко-французской бригады в городе Мюлльхайм. Но, несмотря на нехватку оружия, Германия продолжит поддерживать режим Зеленского, пообещала она.

Сначала оружие, потом пища

Согласно исследованиям проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, крупнейшим поставщиком вооружения на Украину являются США. В период с 24 января (когда НАТО перевело часть своих войск в режим ожидания) по 1 июля американцы анонсировали военной помощи на €74 млрд, гуманитарной — на почти €9 млрд, финансовой — около €10 млрд.

Вашингтон снабжал Киев и до 2014 года, но объемы были относительно небольшими. В 2015-м из оборонного бюджета США выделили $100 млн, а с 2016-го каждый год выписывали по $250-300 млн. В 2017-м администрация Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия. С конца февраля военная помощь Украине исчисляется уже миллиардами. 9 мая текущего года президент Джо Байден подписал закон о поставках вооружений по ленд-лизу, но начнут их не раньше октября.

Обещанного — ждут: Фото: Global Look Press/Cover Images

Вторую строчку занимает Британия. Королевство собирается направить или уже направило Киеву вооружений на €3,8 млрд, а гуманитарной помощи — в десять раз меньше. Весной отдали зенитно-ракетные комплексы Starstreak, в июне министр обороны Бен Уоллес сообщал о трех тысячах противотанковых управляемых ракет NLAW, стрелковом вооружении и боеприпасах. Лондон, кроме того, обещал передать реактивные системы залпового огня M270 MLRS. Но к середине июля Киев получил только три такие машины.

На третьей строчке — Евросоюз, недавно согласовавший пятый транш военной помощи в размере €500 млн. Общий объем в рамках Европейского фонда мира (EPF) составил €2,5 млрд, сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Но, судя по подсчетам исследователей Кильского института, европейцы предпочитают помогать деньгами — пообещали украинцам более €12 млрд кредитов и €1,4 млрд гуманитарной помощи.

Если сравнивать объемы в процентном соотношении к ВВП, лидером окажется маленькая Эстония (0,9%), за ней следуют Латвия (0,7%) и Польша (0,5%). Впрочем, исследователи признаются, что представить полную картину сложно — военные поставки далеко не прозрачны. Еще больше запутывает ситуацию круговой обмен. Например, Прага поставляет Киеву два десятка советских танков Т-72, а взамен получает от Германии 15 «Леопардов». Схожий обмен Шольц обсуждал с греческими и словенскими коллегами.

Боевые пумы и рыси

Изначально, когда в апреле на американской базе Рамштайн (Германия) согласовывали номенклатуру поставок, по объемам обязательств США были на первом месте, а Германия — на четвертом. Но, если Штаты реализовали половину из обещанного, то Германия — примерно 35%, указывает в разговоре с «Известями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Много были дискуссий о поставках танков, но процесс застопорился. На самом деле Германия отправила Украине все советские остатки, доставшиеся от армии ГДР: ПЗРК, боеприпасы, некоторую технику военного назначения, — рассказывает Камкин. — По тяжелому вооружению канцлер Шольц до последнего колебался, понимая, что в контексте государственного пацифизма это будет воспринято крайне негативно. Тем более, что буквально год назад Берлин ввел эмбарго на поставку вооружений в Турцию, а еще раньше — в Саудовскую Аравию. Но американцы использовали рычаги давления на оппозицию, прежде всего на ХДС».

В ближайшее время поставки, действительно, могут и вовсе остановиться. Их схема предусматривает ротацию: немцы отправляют устаревшие вооружения и взамен получают новые — от своих производителей или от Штатов. И пока новые партии в пути, Киеву придется ждать.

Обещанного — ждут: Правительство Германии еще не приняло решение о поставке танков Marder Украине Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte

При этом не стоит недооценивать военно-промышленный комплекс Германии, предупреждает Камкин. Расширение объема производства — это вопрос, скорее, политический. Технически страна справится.

«Германия самостоятельно производит практически всю номенклатуру стрелкового вооружения, у нее сложившаяся еще в начале ХХ века школа танкостроения, много колесной броневой техники: "Пума“, "Рысь“ и другие, — перечисляет Камкин. — В плане сухопутных вооружений Германия полностью самодостаточна. В авиастроении тесно взаимодействует с Францией. Способна строить дизель-электрические подводные лодки, фрегаты, патрульные катера».

В то же время гуманитарная помощь, в которой так нуждаются украинцы, поступает с перебоями. Кредитная программа в €9 млрд, о которой в мае говорили в Еврокомиссии, пока сжалась до €1,5 млрд из-за опасений, что Киев не сможет вернуть деньги. И европейская пресса пишет, что именно Берлин блокирует транши. Глава Минфина Германии Кристиан Линднер не одобряет планы Еврокомиссии выделять помощь Украине за счет общего европейского долга, как это уже было во время пандемии.

Характер борьбы изменится

«Ресурс финансовой и военной помощи ФРГ для Киева значителен, но всё же ограничен. Кроме того, немецкие власти обеспокоены тем, как тратят выделяемые средства и как используют поставляемую технику. По ряду признаков можно сделать вывод, что Берлин имеет серьезные претензии к украинским партнерам», — обращает внимание в разговоре с «Известями» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Германия оказывала Киеву значительную поддержку последние восемь лет, финансируя реформы и создавая для себя удобную конфигурация общественно-политического и административного пространства. Это сформировало у Киева завышенные ожидания насчет того, как должна выглядеть помощь Берлина, подчеркивает эксперт.

Обещанного — ждут Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Löb

Кроме того, Артем Соколов полагает, что Германия намерена использовать украинский кризис как благоприятный фон для военной реформы и ремилитаризации: «В военном отношении Берлин стремиться вернуться к норме Холодной войны, когда бундесвер был одной из сильнейших армий НАТО. При этом программа перевооружения немецкой армии направлена на то, чтобы усилить ее возможности по выполнению задач в удаленных для себя регионах».

Однако на заявленное Шольцем увеличение численности бундесвера в три раза потребуются долгие годы и большие деньги, а ВВП Германии значительно проседает из-за санкций, указывает Александр Камкин.

«Армия контрактная, престиж воинской службы невысокий, набрать одномоментно 375 тыс. рекрутов — сложно. Можно пойти по американской модели, когда добрую половину военнослужащих США составляют иностранцы. Возможно, в будущем там будут служить и украинцы», — не исключает эксперт.

На его взгляд, те наемники, которые воюют на стороне Киева — граждане Чили, Колумбии, Аргентины — именно кадровые военные США, которые служат ради гринкарты. На такую тенденцию в разговоре с «Известями» указывает и вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

«Истощение запасов — естественный процесс. Чтобы возместить оружие, отданное на Украину, нужно перевести экономику на военные рельсы. И политики не смогут объяснить европейцам, зачем это вообще нужно. Поэтому Запад собирается изменить характер борьбы, — полагает военный эксперт. — Сделают акцент на живой силе. И чем тяжелее будет экономические положение в странах, тем активнее на Украину хлынут наемники».

А прекратившиеся на время поставки из Германии или Италии, на его взгляд, значительно на ситуацию не повлияют.