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Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Об этом 22 октября написал в Twitter французский политик, депутат Европарламента, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо.

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«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для Украины [президента Владимира] Зеленского, <…> что составляет 18 млрд в год», — подсчитал он траты Европы на Киев.

Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

21 октября фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о том, что ей необходимо получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей. По словам политика, Евросоюз готов предоставить Киеву €1,5 млрд ежемесячно.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель отметил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что объединение продолжит помогать Украине. ЕС следует рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, сказал он.

18 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина получила от ЕС макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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