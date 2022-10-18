Киев получил €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС

Украина получила от Евросоюза (ЕС) макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«€2 млрд макрофинансовой помощи поступили на Украину от ЕС. Государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической устойчивости Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.

Премьер-министр уточнил, что полученные средства будут использованы для покрытия неотложных расходов бюджета, в частности, в социальной и гуманитарной сферах. По словам Шмыгаля, это первая часть пакета в размере €5 млрд.

«В целом, в этом году Украина получила от ЕС €4,2 млрд макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства», — написал глава правительства.

17 октября стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных.

До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

12 октября ЕС согласовал создание миссии по обучению солдат ВСУ на своей территории, которая «будет иметь цель обучить большое количество личного состава вооруженных сил ВСУ различным военным функциям».

Также в этот день сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине еще €550 млн экстренной помощи.

10 октября стало известно, что представители Европейского союза (ЕС) уже ведут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи в 2023 году. Речь идет о сумме в размере около €18 млрд. Официально о предоставлении пакета помощи может быть объявлено в начале следующей недели — 18 октября.

За несколько дней до этого лидеры 27 стран Европейского союза в ходе неформального саммита в Праге заявили о своих планах продолжать помогать Украине вооружением и финансами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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