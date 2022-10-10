ЕС изучает возможность выделения Украине дополнительно около €18 млрд

Представители Европейского союза (ЕС) ведут переговоры о предоставлении Украине около €18 млрд в качестве финансовой помощи в 2023 году. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Официально о предоставлении пакета помощи может быть объявлено 18 октября, однако эта дата может измениться. В настоящее время, указано в материале, Европейская комиссия (ЕК) занята подготовкой нового предложения о финансировании Украины.

ЕК предлагает выделить Киеву не менее половины необходимых ему средств. Это от €3 млрд до €3,5 млрд, уточнил один из источников агентства.

Ранее в этот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС отправляет Украине дополнительную военную помощь. Таким образом Боррель отреагировал на серию взрывов в Киеве и других украинских городах. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что высокоточным оружием были нанесены удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Тогда же стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Он добавил, что также обсудил с Шольцем вопрос усиления давления на Россию.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что лидеры 27 стран Европейского союза в ходе неформального саммита в Праге заявили о своих планах продолжать помогать Украине вооружением и финансами.

3 октября исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис уточнил, что Евросоюз выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине, кредиты будут предоставлены в середине октября. Домбровскис уточнил, что речь идет о выделении Киеву несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на общую сумму €5 млрд.

Ранее, 5 сентября, ЕК подписала с Украиной соглашение о выделении грантовой помощи в размере €500 млн. Финансирование направлено на обеспечение жильем и образованием украинских беженцев, а также на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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