ЕС выделит еще €5 млрд макрофинансовой помощи Украине

Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине, кредиты будут предоставлены в середине октября. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части будут позже в этом году», — написал он в своем Twitter.

Домбровскис уточнил, что речь идет о выделении Киеву несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на общую сумму €5 млрд.

30 сентября стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) решил запросить у Международного валютного фонда (МВФ) экстренную помощь в размере $1,3 млрд. В банке добавили, что в случае одобрения запроса деньги Украине могут поступить уже в октябре.

Ранее, 28 сентября, глава Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что Киев получит финансовую помощь от организации в размере $11 млрд.

Тогда же стало известно, что США обратились к ЕС с призывом «выработать постоянный механизм для продолжения предоставления бюджетной помощи Украине в будущем». Также, по словам неназванного представителя Брюсселя, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль встречался с главой Евросовета Шарлем Мишелем и просил того передавать Киеву порядка €3,5 млрд ежемесячно.

20 сентября сообщалось, что ЕС утвердил решение о реализации второго этапа запланированной макрофинансовой помощи Украине и передаче Киеву €5 млрд в срочном порядке. На тот момент из заявленных еще 18 мая €9 млрд был полностью освоен двумя траншами €1 млрд.

5 сентября Еврокомиссия подписала с Украиной соглашение о выделении грантовой помощи в размере €500 млн. Финансирование направлено на обеспечение жильем и образованием украинских беженцев, а также на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.