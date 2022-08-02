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Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Киев получил второй транш финансовой помощи от Евросоюза (ЕС), общий объем которой составил €1 млрд. Соответствующее заявление сделали представители Еврокомиссии (ЕК) во вторник, 2 августа.

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«Еврокомиссия перевела Украине второй транш в €500 млн из программы макрофинансовой помощи в €1 млрд», — говорится в сообщении.

Накануне первый транш в размере €500 млн поступил на счет национального банка Украины (НБУ). Отмечается, что денежные средства будут направлены на финансирование первых нужд государственного бюджета.

Вместе с тем 1 августа пресс-служба Еврокомиссии заявила, что не может выделить Украине кредит в размере €8 млрд. В организации отметили, что альтернативным вариантом разрешения ситуации могли бы стать гарантии от стран — членов ЕС.

В свою очередь заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква указал на то, что дополнительная финансовая поддержка блокируется правительством Германии.

25 июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил Украине льготный кредит в размере €1,59 млрд. Глава ЕК тогда отметила, что €1 млрд будет выдан немедленно, а оставшаяся часть денежных средств будет переведена позднее.

18 июля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. До этого уже была одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

Еще 12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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