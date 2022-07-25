Евросоюз выделил Украине более €1 млрд

Евросоюз (ЕС) выделил Украине льготный кредит в €1 млрд. Об этом сообщила 25 июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение €1,59 млрд, из которых €1 млрд будет выдан немедленно», — рассказала она.

Отмечается, что оставшаяся часть денежных средств будет переведена Киеву позднее.

4 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС направил правительству Украины €6,2 млрд. Также она указал, что еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

12 июля генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино рассказал, что Евросоюз намерен дополнительно выделить €500 млн на оказание военной помощи Украине. Известно, что средства будут выделяться из Европейского фонда мира.

До этого уже была одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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