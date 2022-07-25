Реклама
Прямой эфир
Мир
Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию
Мир
Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону
Общество
Спецслужбы РФ задержали члена украинской агентурной сети под Херсоном
Мир
Британцы не захотели проводить «Евровидение-2023» вместо Украины
Мир
В США заявили о стратегической «ловушке России» для западных стран на Украине
Мир
Франция выступила против плана ЕК по сокращению потребления газа в ЕС
Общество
В Гидрометцентре предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму
Мир
Лавров исключил препятствия для проведения спецоперации из-за сделки по зерну
Общество
IKEA возобновила распродажу своих товаров в формате онлайн
Мир
Охрану Валенсы усилили после его слов о России
Экономика
Цены на газ в Европе превысили $1850 за тысячу кубометров
Сюжет:

Евросоюз выделил Украине более €1 млрд

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) выделил Украине льготный кредит в €1 млрд. Об этом сообщила 25 июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Обещанного — ждут: почему европейцы не дают Украине оружия
Объем поставленных Киеву вооружений оказался намного меньше заявленного

«Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение €1,59 млрд, из которых €1 млрд будет выдан немедленно», — рассказала она.

Отмечается, что оставшаяся часть денежных средств будет переведена Киеву позднее.

4 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС направил правительству Украины €6,2 млрд. Также она указал, что еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

12 июля генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино рассказал, что Евросоюз намерен дополнительно выделить €500 млн на оказание военной помощи Украине. Известно, что средства будут выделяться из Европейского фонда мира.

До этого уже была одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022