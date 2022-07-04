Председатель Еврокомиссии рассказала о будущей помощи Украине от ЕС

Евросоюз уже направил правительству Украины €6,2 млрд, и еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник 4 июля на международной конференции доноров помощи Украине, организованной Швейцарией.

Глава ЕК также акцентировала внимание на том, что у инвесторов должно вернуться доверие к Украине и желание инвестировать в страну в будущем.

«Канцлер [Германии Олаф] Шольц и я в тесном взаимодействии с международными партнерами, мы организуем после лета конференцию высокого уровня, которая поможет вернуть бизнесу доверие к Украине и готовность инвестировать в нее», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее, 23 июня, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Зеленский, в свою очередь, тогда же отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.

До этого Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Diario 21 июня рассказала о том, что все страны Евросоюза будут участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта.