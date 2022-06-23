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Саммит ЕС согласовал статус кандидатов в союз для Украины и Молдавии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Об этом 23 июня заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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«Европейский совет только что предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС», — написал Мишель в Twitter.

Кандидатами на вступление в ЕС также являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания.

Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

21 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич оценил сроки вступления Украины в ЕС. По его мнению, это не произойдет в ближайшие годы. Министр выразил надежду на то, что Киев сможет присоединиться к ЕС хотя бы не позднее 2050 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.

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