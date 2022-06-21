В Латвии оценили сроки вступления Украины в ЕС

Украина не станет членом Евросоюза (ЕС) в ближайшее время, но это произойдет не позже середины столетия. Об этом во вторник, 21 июня, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

«Украина не получит членства в ЕС через год или через неделю», — заявил он в интервью RTVI.

При этом он выразил надежду на то, что это произойдет раньше 2050 года.

Ринкевич также указал, что рассмотрение заявки на присвоение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС является политическим и символическим жестом.

17 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит ни военный, ни оборонительный характер.

15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

Решение о предоставлении статуса кандидата примут на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС уже вторую заполненную часть опросника на получение статуса кандидата.