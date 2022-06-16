Лавров оценил возможное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 июня заявил, что предоставление Евросоюзом (ЕС) Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

«Если Украине будет предоставлена дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только то, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов, и готов руководствоваться исключительно геополитическими соображениями», — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-выступлении перед парламентом Чехии призвал лидеров государств — членов Евросоюза ускорить процесс предоставления его стране статуса кандидата на вступление в ЕС.

11 июня профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал отметил, что Украина должна соответствовать ряду критериев, чтобы вступить в Евросоюз. По его словам, Киев должен ввести полную демократию, верховенство закона, свободный рынок, а также наладить работу административной и экономической систем.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС. По данным СМИ, Еврокомиссия может 17 июня официально рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.