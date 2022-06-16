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Названы способные помешать Украине вступить в ЕС четыре страны

Aktualne: Швеция, Португалия, Венгрия и Нидерланды не дадут Украине вступить в ЕС
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Фото: TASS/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Несколько стран «проявляют осторожность» в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом 15 июня заявила обозреватель чешской газеты Aktualne Катержина Шафаржикова.

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«Среди политиков растет число критиков», — говорится в ее статье.

Как отметила Шафаржикова, на этой неделе премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил мнение, что страны не должны давать Киеву ложных надежд. Он планирует узнать на следующем заседании стран четкую позицию, в какой помощи нуждается Украина, и понять, нужно ли для такой поддержки начинать процедуру, которая займет много лет.

«Такие страны, как Нидерланды и Швеция, предупреждают, что планирующая присоединиться к Евросоюзу Украина — страна с 40 млн бедных резидентов», — также сообщила обозреватель.

В случае вступления в ЕС страна из-за большой численности населения займет пятое место в Совете ЕС по числу голосов и может обогнать все остальные государства по субсидиям из Брюсселя, добавила Шафаржикова.

Кроме того, по ее словам, голландцы, шведы и датчане отмечают, что у ЕС «достаточно головной боли» от Венгрии и Польши и необходимо справиться с существующими проблемами перед дальнейшим расширением.

«Не исключен сюрприз на саммите со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на несколько недель заблокировал европейское эмбарго на российскую нефть и в итоге потребовал уступок в пользу российского патриарха Кирилла», — заключила обозреватель.

Ранее 16 июня канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сообщили, что Германия, Франция, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем онлайн-выступлении перед парламентом Чехии призвал лидеров государств-членов ЕС ускорить процесс предоставления его стране статуса кандидата на вступление в ЕС. По его мнению, это будет демонстрацией европейской солидарности.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 17 июня Еврокомиссия должна опубликовать мнение о том, стоит ли предоставлять Украине статус кандидата в Евросоюз. Окончательное решение на саммите 23–24 июня должны принять 27 государств-участников.

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