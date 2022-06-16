Шольц выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом он сообщил 16 июня на совместной пресс-конференции с президентами Украины Владимиром Зеленским, Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

«Германия за положительное решение касательно Украины. Это касается также Республики Молдова», — сказал Шольц.

В то же время французский лидер отметил, что Франция, Италия и Румыния также поддержат предоставление Украине статуса кандидата.

Ранее в этот день Макрон, Драги и Шольц прибыли в Киев. Как уточнил министр-делегат при МИД Франции Клеман Бон, трое лидеров обсудят с Зеленским помощь Киеву, в том числе вооруженную, также на повестке — возможное вступление страны в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители трех европейских стран обсудят тему украинского зерна. Кроме того, он выразил надежду, что лидеры государств не будут концентрироваться на поддержке украинской стороны только путем накачивания ее оружием.

Как рассказал в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, визит Макрона, Драги и Шольца нацелен на «некий зондаж того, насколько гибка позиция Киева в отношении урегулирования ситуации». Эксперт отметил, что удастся ли им ее смягчить — большой вопрос, и подчеркнул, что параллельно с изменением риторики страны Запада наращивают объемы военной помощи Украине.

Заявку на членство в Евросоюз украинский лидер подписал 28 февраля. Вслед за Киевом 3 марта заявки на членство подали еще две страны — Грузия и Молдавия. 17 июня Еврокомиссия должна опубликовать мнение о том, стоит ли предоставлять Украине статус кандидата в Евросоюз. Окончательное решение на саммите 23–24 июня должны принять 27 государств-участников.