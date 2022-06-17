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Путин прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз

Путин: РФ не против возможного вступления Украины в ЕС, так как это не военный блок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия не против возможного вступления Украины в Евросоюз (ЕС), так как это не военный блок. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«ЕС не является военной организацией, политическим блоком в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, здесь наша позиция последовательна, понятна. Мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны — присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям. А дело этого экономического объединения — принимать в свои члены новые государства или нет», — сказал он.

Ранее в этот день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию.

Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

16 июня министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

Днем ранее чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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