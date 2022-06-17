Путин прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз

Россия не против возможного вступления Украины в Евросоюз (ЕС), так как это не военный блок. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«ЕС не является военной организацией, политическим блоком в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, здесь наша позиция последовательна, понятна. Мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны — присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям. А дело этого экономического объединения — принимать в свои члены новые государства или нет», — сказал он.

Ранее в этот день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию.

Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

16 июня министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

Днем ранее чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.