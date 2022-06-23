Зеленский высоко оценил предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал историческим моментом предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 23 июня он написал в Twitter.

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата», — отметил он.

Зеленский отметил, что в отношениях Украины и ЕС это стало уникальным моментом.

По его мнению, это решение стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». Украинский лидер счел, что страна может стать полноправным членом Евросоюза.

Со своей стороны, президент Молдавии Майя Санду также назвала историческим решение Евросовета предоставить республике статус страны — кандидата на вступление в ЕС.

Ранее в этот день председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в объединение.

Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

23 июня The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. После него могут пройти годы до реального вступления в ЕС. Обозреватель Эндрю Тенненборн считает, что формальное внесение Киева в список является пиар-маневром со стороны ЕС.

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала рекомендацию Украине на предоставление статуса кандидата в ЕС. Для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.