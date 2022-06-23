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The Spectator раскрыл правду о поддержке Украины со стороны Запада

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Официальное внесение Украины в список стран, претендующих на членство в Евросоюзе, — это жест символичности. Об этом написал обозреватель The Spectator Эндрю Тенненборн.

Он обратил внимание, что список официальных кандидатов в ЕС напоминает список ожидания в шикарном лондонском клубе.

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«Нахождение в нем (в списке) может быть лестным, но не гарантирует быстрого решения; это также не исключает возможности появления одного или нескольких черных шаров, если и когда ваше имя в конечном итоге всплывет», — утверждает автор статьи.

По его мнению, формальное внесение Украины в этот список выглядит, как пиар-маневр со стороны Брюсселя, которому очень хочется продемонстрировать поддержку какого-нибудь благого начинания, но не брать на себя какие-либо серьезные обязательства.

Кроме того, Эндрю Тенненборн напомнил, что кроме Украины также в списке сейчас находятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Также он отмечает, что в вопросе о возможном вступлении Украины в Евросоюз появились разногласия. Среди стран, которые однозначно выступают «за вступление» он перечисляет Болгарию, Чехию, Словакию, Польшу, страны Балтии и Словению.

При этом Португалия, Нидерланды и Дания не проявляют инициативы в вопросе вступления Украины.

В свою очередь Финляндия указала на необходимость провести масштабные реформы, а Бельгия подчеркивала, что для вступления Киева «потребуется много времени»

Дополнительными проблемами для блока в случае окончательного вступления Киева станут «40 млн озлобленных граждан» и возможная готовность встать на сторону часто противящихся общему порядку Польши и Венгрии.

По словам автора статьи, «президент Владимир Зеленский неглуп». Он поймет, что «несмотря на добрые слова из ЕС на этой неделе, это всё, что он, вероятно, получит».

21 июня Bloomberg сообщал, что все участники заседания Совета Евросоюза (ЕС) в Люксембурге поддержали решение официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз, оно будет оглашено позднее в Брюсселе. Отмечается, что блок также намерен предоставить соответствующий статус Молдавии, а также Грузии после того, как страны выполнят необходимые для этого условия.

Как отметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, предоставление Украине, Молдавии статуса кандидата на вступление продемонстрирует силу ЕС.

Саммит в Брюсселе, на котором главы 27 государств и правительств ЕС примут решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам, состоится 23–24 июня.

На данный момент официальными кандидатами в члены ЕС являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания. Они получили данный статус в период с 1999 по 2014 год.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. Позже, 30 апреля, Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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