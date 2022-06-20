Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Мир
Зеленский попросил $5 млрд в месяц для поддержки украинской экономики
Мир
СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
Экономика
Минфин отказался поддержать идею о магазинах duty free на внутренних рейсах
Мир
В Белоруссии произошел сбой в работе банковских карт
Мир
В Киеве предложили отказаться от «тяжелых для украинцев» произведений русской литературы
Мир
Россия сохранила ограничения на перемещение через границу с Финляндией
Спорт
Украинские синхронистки снялись с чемпионата мира из-за «русской музыки»
Мир
Вена подтвердила присутствие австрийских наемников на Украине
Общество
Путин поручил учредить стипендию имени Елены Гнесиной
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском

Боррель объяснил предложение предоставить Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление продемонстрирует силу ЕС. Об этом 20 июня заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Условно-несрочно: что меняет рекомендация дать Украине статус кандидата в ЕС
И что предложено сделать Киеву для реализации европейской перспективы

«Это мощный сигнал, который должен быть услышан не только на Украине, в Молдавии, Грузии, но за всеми нашими границами как о поддержке этих стран, о силе ЕС, наших ценностей», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Известиями», что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз с их низкими экономическими показателями ослабит весь ЕС. Также депутат отметил, что нынешнее состояние Евросоюза является чуть ли не худшим за все годы своего существования.

17 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует на саммите предложить упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022