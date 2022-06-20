Боррель объяснил предложение предоставить Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

Предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление продемонстрирует силу ЕС. Об этом 20 июня заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Это мощный сигнал, который должен быть услышан не только на Украине, в Молдавии, Грузии, но за всеми нашими границами как о поддержке этих стран, о силе ЕС, наших ценностей», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Известиями», что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз с их низкими экономическими показателями ослабит весь ЕС. Также депутат отметил, что нынешнее состояние Евросоюза является чуть ли не худшим за все годы своего существования.

17 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует на саммите предложить упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.