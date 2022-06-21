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Bloomberg узнал о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата

Bloomberg: лидеры стран ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Все участники заседания Совета Евросоюза (ЕС) в Люксембурге поддержали решение официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз, оно будет оглашено позднее в Брюсселе. Об этом 20 июня пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что блок также намерен предоставить соответствующий статус Молдавии, а также Грузии после того, как страны выполнят необходимые для этого условия.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала рекомендацию Европейской комиссии (ЕК) о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС. Она заявила, что молдавское правительство делает всё, чтобы жить по европейским ценностям, кроме того оказывает поддержку Украине.

Как отметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, предоставление Украине, Молдавии статуса кандидата на вступление продемонстрирует силу ЕС.

Рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз огласила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 17 июня. Для вступления, отметила она, Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Между тем, сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Саммит в Брюсселе, на котором главы 27 государств и правительств ЕС примут решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам, состоится 23–24 июня.

На данный момент официальными кандидатами в члены ЕС являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания. Они получили данный статус в период с 1999 по 2014 годы.

Как заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против возможного вступления Украины в Евросоюз (ЕС), поскольку это не военный блок.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. Позже, 30 апреля, Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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