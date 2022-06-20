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В ФРГ приветствуют возможное предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

Глава МИД ФРГ Бербок приветствует рекомендацию ЕК о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Felix Zahn
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 20 июня заявила, что приветствует рекомендацию Европейской комиссии (ЕК) о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).

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«Это логически сложный процесс, однако нельзя действовать по формуле, нужно использовать этот исторический момент и дать понять Украине с точки зрения ее перспективы, что она принадлежит к середине Европейского союза и, таким образом, также является кандидатом в нашу европейскую семью в течение многих лет, хотя вызовы и задачи для этого процесса, конечно, невероятно велики», — сказала она по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

Бербок добавила, что то же самое касается и Молдавии. Она подчеркнула, что правительство страны делает всё, чтобы жить по европейским ценностям, а также оказывает поддержку Украине.

«Поэтому мы очень приветствуем предложение Еврокомиссии <…> Нам также ясно, что речь идет не только о том, чтобы увеличить число стульев в европейской семье, мы должны вместе укреплять ЕС», — заключила глава МИД Германии.

17 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует на саммите предложить упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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