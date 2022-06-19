Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС

Процесс вступления новых стран в Евросоюз следует упростить. Об этом 19 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил агентству DPA.

По его словам, для этого Брюссель должен «модернизировать свои структуры и процессы принятия решений». Шольц планирует поднять этот вопрос на саммите Евросоюза 23–24 июня.

Сейчас получить статус государства, претендующие на членство в ЕС, могут лишь при единогласном решении всех государств-членов. Однако канцлер ставит под вопрос этот принцип.

Шольц призвал Брюссель принять решение о статусе для Украины в «духе единства». Он подчеркнул, что процесс будет сложным: каждой стране-кандидату, желающей стать частью Евросоюза, необходимо выполнить множество требований.

Канцлер выразил надежду, что саммит даст толчок ожидающим вступления в ЕС балканским странам.

«Мы должны показать странам Западных Балкан, что мы настроены серьезно. Албания и Северная Македония отвечают всем требованиям для начала конкретных переговоров о вступлении в ЕС», — уточнил он, отметив, что эти переговоры должны начаться сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом она отметила, что для вступления Киеву нужно провести ряд реформ по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

Вместе с тем 15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

16 июня министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.