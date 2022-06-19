Реклама
Прямой эфир
Культура
Польша выступила против переноса «Евровидения-2023» из Украины
Мир
Хиллари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в 2024 году
Экономика
Власти США призвали страны — производители нефти и газа наращивать добычу
Мир
Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду
Спорт
Глава МОК отказался отменять рекомендации по отстранению россиян
Мир
ВСУ повредили резервуары Ясиновского коксохимического завода в Макеевке
Мир
Зеленскому предложат выбрать страну для решения визовых вопросов с Россией
Общество
Синоптик пообещал москвичам +30 градусов в последнюю неделю июня
Мир
Глава минфина США признала наличие проблем из-за желания «наказать РФ»
Мир
Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ
Общество
СК возбудит уголовное дело из-за нового обстрела Курской области

Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС

0
Фото: REUTERS/Pool/Ludovic Marin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Процесс вступления новых стран в Евросоюз следует упростить. Об этом 19 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил агентству DPA.

Условно-несрочно: что меняет рекомендация дать Украине статус кандидата в ЕС
И что предложено сделать Киеву для реализации европейской перспективы

По его словам, для этого Брюссель должен «модернизировать свои структуры и процессы принятия решений». Шольц планирует поднять этот вопрос на саммите Евросоюза 23–24 июня.

Сейчас получить статус государства, претендующие на членство в ЕС, могут лишь при единогласном решении всех государств-членов. Однако канцлер ставит под вопрос этот принцип.

Шольц призвал Брюссель принять решение о статусе для Украины в «духе единства». Он подчеркнул, что процесс будет сложным: каждой стране-кандидату, желающей стать частью Евросоюза, необходимо выполнить множество требований.

Канцлер выразил надежду, что саммит даст толчок ожидающим вступления в ЕС балканским странам.

«Мы должны показать странам Западных Балкан, что мы настроены серьезно. Албания и Северная Македония отвечают всем требованиям для начала конкретных переговоров о вступлении в ЕС», — уточнил он, отметив, что эти переговоры должны начаться сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом она отметила, что для вступления Киеву нужно провести ряд реформ по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

Вместе с тем 15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

16 июня министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022