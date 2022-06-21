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Глава ЕК сообщила о планах Евросоюза участвовать в восстановлении Украины

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Страны Евросоюза будут участвовать в восстановлении Украины. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Diario 21 июня.

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«…мы, друзья и союзники Украины, будем восстанавливать страну, потому что в стратегических интересах, чтобы эта демократия существовала», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что в ЕК внесены предложения по управлению восстановлением Украины, чтобы вместе с Киевом сформировать платформу, «где можно направлять все эти различные глобальные инициативы, которые уже были предложены, будь то со стороны ЕС или международных финансовых учреждений».

5 мая украинский лидер Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять шефство над регионами его страны для их восстановления. Политик отметил, что это станет историческим примером взаимодействия и партнерства между странами.

Президент также сообщил, что Киев уже начал готовить «масштабный план восстановления Украины». Сейчас стране, по словам Зеленского, необходима стратегическая поддержка партнеров.

9 апреля Зеленский заявил, что Великобритания готова стать во главе работ по восстановлению Киева и Киевской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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