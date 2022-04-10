Зеленский заявил о намерении Великобритании восстанавливать Киев

Лондон готов стать во главе работ по восстановлению Киева и Киевской области. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, президент Украины Владимир Зеленский.

«[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон сегодня был очень конкретным в своих ответах на мои вопросы, как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь Великобритания окажет послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области», — отметил он.

Ранее в этот же день Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве. Британский премьер сообщил, что Великобритания готовит новый пакет финансовой и военной помощи для Украины. В заявлении канцелярии премьер-министра отмечается, что страна поставит на Украину 120 единиц техники и противотанковые комплексы. Кроме того, Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии Всемирного банка.

2 апреля газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы. Источник отметил, что Джонсон заверил украинского лидера, что он получит всё, что запрашивает, если это есть у Великобритании.

В тот же день Зеленский провел телефонные переговоры с Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций против России. В свою очередь канцелярия британского премьер-министра подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

24 марта Джонсон сообщил, что Великобритания рассмотрит возможность отправки танков и самолетов на Украину в ответ на просьбу Зеленского.

В свою очередь 16 марта в Москве указали на то, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину. Как заявил президент РФ Владимир Путин, киевским властям безразлично местное мирное население.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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