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Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая предложил Евросоюзу (ЕС) взять шефство над регионами его страны для их восстановления.

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Политик отметил, что это якобы станет историческим примером взаимодействия и партнерства между странами.

«Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов», — сказал Зеленский на международной конференции доноров для Украины.

Президент также сообщил, что Киев уже начал готовить «масштабный план восстановления Украины». Сейчас стране, по словам Зеленского, необходима стратегическая поддержка партнеров.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который «поможет ей в ее будущем в ЕС». По словам главы ЕК, этот пакет поможет привлечь инвестиции, провести необходимые реформы и «вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС».

30 апреля издание «Страна.ua» со ссылкой на слова вице-премьера государства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщило, что Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне 2022 года.

Вместе с тем политолог Аждар Куртов в разговоре с «Известиями» 20 апреля отметил, что Украина едва ли может рассчитывать на членство в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Эксперт объяснил, что традиционно на протяжении всех лет существования ЕС практика была связана с тем, что сначала государства — претенденты на членство в Евросоюзе обязаны были войти в состав НАТО. Помимо этого существуют и другие жесткие правила, которые выполнить украинская сторона сейчас не в состоянии.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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