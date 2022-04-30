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На Украине понадеялись на получение статуса кандидата в ЕС в июне

Вице-премьер Стефанишина считает, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС в июне
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Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС) уже в июне 2022 года. Об этом сообщает 30 апреля «Страна.ua» со ссылкой на слова вице-премьера государства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

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«Вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже на следующей встрече лидеров Евросоюза, которая должна состояться в июне 2022 года», — пишет издание.

23 апреля глава МИД Австрии Александр Шалленберг в ходе выступления на саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге заявил о нецелесообразности полноправного членства Украины в ЕС. При этом он поддержал дальнейшее укрепление отношений Киева и Брюсселя.

На следующий день представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выразил мнение, что позиция министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга не давать стране членство в Евросоюзе является стратегически недальновидной. Украина в данный момент платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских стран, чья необъективная оценка реальности уже заметно ослабила государства, процитировал он слова главы МИД Дмитрия Кулебы.

О том, что Украина едва ли может рассчитывать на членство в Евросоюзе в краткосрочной и среднесрочной перспективах, заявил 20 апреля политолог Аждар Куртов в разговоре с «Известиями». Он объяснил, что традиционно на протяжении всех лет существования ЕС практика была связана с тем, что сначала государства-претенденты на членство в Евросоюзе обязаны были войти в состав НАТО. Помимо этого, существуют и другие жесткие правила, которые выполнить украинская сторона сейчас не в состоянии.

19 апреля официальный представить Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил получение Евросоюзом первой части опросника по предоставлению Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС. Накануне анкету-опросник представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу передал президент Украины Владимир Зеленский.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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