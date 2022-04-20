Политолог оценил вероятность принятия Украины в ЕС в краткосрочной перспективе

Украина вряд ли может рассчитывать на членство в Евросоюзе в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Об этом в среду, 20 апреля, рассказал «Известиям» политолог Аждар Куртов.

Как отметил эксперт, традиционно на протяжении всех лет существования ЕС и в ходе расширения на Восток практика была связана с тем, что сначала государства-претенденты на членство в Евросоюзе обязаны были войти в состав Североатлантического альянса. Это была своеобразная проверка на лояльность, пояснил Куртов.

«Сейчас о членстве в НАТО разговор идти не может. С формальной точки зрения, хотя это и не зафиксировано буквально ни в каких документах, это означает, что, скорее всего, Украина вряд ли может рассчитывать на вхождение в Евросоюз в обозримый краткосрочный и среднесрочный период времени», — подчеркнул политолог.

Также помимо этого обстоятельства есть масса других, указал эксперт, напомнив, что в ЕС действуют жесткие правила, связанные с четкими экономическими параметрами, за которые государство не должно выходить, к примеру инфляция или дефицит бюджета. Ничего из этого Украина в настоящее время выполнить не в состоянии.

«Кроме того, политика, связанная с присоединением к антироссийским санкциям членов ЕС, приведет к тому, что многие из этих стран и сами не в состоянии будут выполнять эти правила. Экономическая целесообразность приема Украины в ЕС практически отсутствует. Это не сделает Евросоюз более богатой и эффективной организацией, а только добавит проблем», — заявил Куртов.

Членство в Евросоюзе, даже если оно состоится, кроме формально политических обстоятельств никак не поможет Киеву в решении тех проблем, которые стоят перед ним, заключил политолог.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» отметил, что процесс принятия Украины в ЕС будет «плавающим», поскольку не все европейские страны поддерживают эту инициативу.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Посол ЕС получил два тома заполненного опросника.

На следующий день официальный представить Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил получение Евросоюзом первой части опросника по предоставлению Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС.

10 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что обычно процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, однако ситуация с Украиной экстраординарная. Страна, без сомнения, является частью европейской семьи, отметила политик.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.